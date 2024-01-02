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Хто замінить королеву Данії Маргарете II на престолі

Королева Данії II зрікається престолу (фото: instagram.com/detdanskekongehus)
Автор: Юлія Любченко

Королева Маргрете II - це найдовше правлячий монарх за всю історію Данії, оголосила, що зречеться престолу в січні 2024 року.

Про те, хто займе престол королеви, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис королівського дому Даніїи в Instagram.

Хто займе престол королеви Данії II

"Я вирішила, що зараз правильний час. 14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як я змінила свого улюбленого батька, я піду з поста королеви Данії", - промовила королева. 

Також королева у своїй новорічній промові висловлює щиру подяку всім тим, хто підтримував її на престолі. 

"Насамперед, я хочу сказати спасибі. Дякую вам за ту теплоту та підтримку, яку я отримувала протягом багатьох років. Дякую мінливим урядам, з якими завжди було корисно працювати, і парламенту, який завжди зустрічав мене з довірою", - звернулась королева до мешканців Данії. 

Королева також зазначила, що підтримка та допомога, які вона отримувала протягом багатьох років, мають вирішальне значення для того, щоб дозволити їй виконати своє завдання. І що Маргарете сподівається, що нова королівська пара зустріне таку ж довіру та прихильність, як і колись вона. 

Королева Данії II (фото: instagram.com/detdanskekongehus)

"Зараз я завершу свою останню новорічну промову словами, які зазвичай кажу: Бережи Боже Данію. Бережи вас усіх Господь", - завершила свою промову Маргарете. 

Також королева оголосила ім’я того, хто займе її престол вже у січні цього року. 

"Я залишаю трон моєму синові принцу Фредерику", - оголосила вона. 

Хто займе трон королеви Маргарете (фото: instagram.com/europe.monarchies_)

Чому королева Маргарете II залишає престол 

За попередньою інформацією королева має проблеми зі спиною, як королівський дім Данії оголосив ще в лютому, що королева перенесла масштабну операцію на спині, яка пройшла за планом. 

А сама ж королева у своєму останньому телевізійному виступі зазначила, що медична процедура спонукала до роздумів про майбутнє - чи не настав час залишити відповідальність наступному поколінню.

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Дания