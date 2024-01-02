Кто заменит королеву Дании Маргарете II на престоле

Королева Маргрете II - это монарх с самым долгим сроком правления за всю историю Дании, объявила, что отречется от престола в январе 2024 года.
О том, кто займет престол королевы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение королевского дома Дании в Instagram.
"Я решила, что сейчас правильное время. 14 января 2024 года, через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, я уйду с поста королевы Дании", - сказала королева.
Также королева в своей новогодней речи выражает искреннюю благодарность всем поддерживавшим ее на престоле.
"Прежде всего, я хочу сказать спасибо. Спасибо вам за ту теплоту и поддержку, которую я получала в течение многих лет. Спасибо меняющимся правительствам, с которыми всегда было полезно работать, и парламенту, который всегда встречал меня с доверием", - обратилась королева к жителям. Дании.
Королева также отметила, что поддержка и помощь, которую она получала в течение многих лет, имеют решающее значение для того, чтобы позволить ей выполнить свою задачу. И что Маргарете надеется, что новая королевская пара встретит такое же доверие и благосклонность, как и она раньше.
Королева Дании II (фото: instagram.com/detdanskekongehus)
"Сейчас я завершу свою последнюю новогоднюю речь словами, которые обычно говорю: Береги Боже Данию. Береги вас всех Господь", - завершила свою речь Маргарете.
Также королева объявила имя того, кто займет ее престол уже в январе этого года.
"Я оставляю трон моему сыну принцу Фредерику", - объявила она.
Кто займет трон королевы Маргарете (фото: instagram.com/europe.monarchies_)
По предварительной информации королева испытывает проблемы со спиной, как королевский дом Дании объявил еще в феврале, что королева перенесла масштабную операцию на спине, которая прошла по плану.
А сама королева в своем последнем телевизионном выступлении отметила, что медицинская процедура побудила к размышлениям о будущем - не пора ли оставить ответственность следующему поколению.
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