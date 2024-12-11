"Хто вкрав брови?": Трінчер не впізнали у новому епатажному образі (фото)

Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка нещодавно назвала найдорожчу річ у її шафі, поділилася з підписниками фото зі зйомок її нового кліпу. На них вона постала у незвичайному образі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram виконавиці.
"Один із образів у кліпі на пісню "Треш". Ну що як вам?" - написала у підписі до знімків артистка.
Трінчер одягнула ультракоротку шкіряну сукню з блискавкою попереду наймоднішого відтінку сезону - бургунді, а також босоніжки на високих підборах і з тонкими ремінцями.
Образ Трінчер для кліпу (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Свій лук співачка завершила масивними браслетами та сережками, а також природним макіяжем. Виділила вона лише губи за допомогою бордової помади в тон до сукні.
Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Для зйомок у кліпі вона вибрала досить екстравагантний образ і вибілила брови - так, що їх майже не видно, якщо не придивлятися.
Трінчер у новому образі (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Фоловери співачки відразу почали коментувати публікацію, звернувши увагу на брови артистки:
Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Трінчер - українська співачка та актриса, представниця України на пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2015", суперфіналістка восьмого сезону "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти". Стала популярною після зйомок у серіалі "Школа".
Співачка була одружена з блогером та бізнесменом Олександром Волошиним, який нещодавно втік з України та живе на Балі. Їхні стосунки тривали близько 2-х років.
1 листопада на сольному концерті співачка заспівала з ветераном російсько-української війни Олександром Роменським пісню "Ти робив мені каву".
Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)