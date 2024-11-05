Ветеран війни, який заспівав з Трінчер, приголомшив своїм станом: "Рік назад я ледве говорив"

Військовий Олександр Роменський, який виступив із відомою співачкою Анною Трінчер на її сольному концерті у столиці 1 листопада, відверто розповів, як він готувався до виступу і що такий досвід мав уперше.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram молодого чоловіка.

Як відомо, Роменський чуттєво виконав разом із артисткою її пісню "Ти робив мені каву". Проте ще рік тому 28-річний військовий не міг навіть нормально говорити - річ у тому, що він отримав контузію, внаслідок якої почав заїкатися.

"Це дуже цікавий досвід, уперше в житті я вийшов на сцену співати! Ще рік тому я ледве говорив, і рік постійної роботи над собою дають плоди, я став краще говорити, і можу співати тепер", - зазначив він у публікації.

Також він поділився своїми переживаннями, коли Трінчер запропонувала йому заспівати разом на великій сцені.

"Коли Аня запропонувала заспівати, я вагався, думав, що не зможу, бо коли нервую, починаю сильніше заїкатися. Але Аня мене підтримала, провела по репетиції, сказала, скільки потрібно часу, стільки тренуватимемося", - згадав ветеран.

Підтримали військового і його друзі. Їхня віра допомогла йому перебороти страх сцени.

Що відомо про Олександра Роменського

Олександру 28 років, він народився та виріс у Києві.

Закінчив Національний університет фізичного виховання та спорту, потім почав викладати у школі для дітей, які навчаються за програмою інклюзивної освіти. Також підробляв масажистом та знімався як модель у рекламах.

Після початку повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ з позивним "Артист".

За час своєї служби звільняв Херсонську область від окупантів, тримав оборону на Донеччині.

У боях під Бахмутом отримав тяжку травму голови, контузію, через що тимчасово втратив здатність говорити, зір, а також навчався заново ходити.

Реабілітацію проходив у Харкові, а потім продовжив у Києві. Завдяки зусиллям лікарів, а також підтримці друзів, коханої та мами, Роменський почав ходити. Однак із заїканням він досі бореться, зокрема, за допомогою співу.

Олександр Роменський (фото: instagram.com/alexandr_romenskiy_10)