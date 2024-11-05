Ветеран війни, який заспівав з Трінчер, приголомшив своїм станом: "Рік назад я ледве говорив"
Військовий Олександр Роменський, який виступив із відомою співачкою Анною Трінчер на її сольному концерті у столиці 1 листопада, відверто розповів, як він готувався до виступу і що такий досвід мав уперше.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram молодого чоловіка.
Як відомо, Роменський чуттєво виконав разом із артисткою її пісню "Ти робив мені каву". Проте ще рік тому 28-річний військовий не міг навіть нормально говорити - річ у тому, що він отримав контузію, внаслідок якої почав заїкатися.
"Це дуже цікавий досвід, уперше в житті я вийшов на сцену співати! Ще рік тому я ледве говорив, і рік постійної роботи над собою дають плоди, я став краще говорити, і можу співати тепер", - зазначив він у публікації.
Також він поділився своїми переживаннями, коли Трінчер запропонувала йому заспівати разом на великій сцені.
"Коли Аня запропонувала заспівати, я вагався, думав, що не зможу, бо коли нервую, починаю сильніше заїкатися. Але Аня мене підтримала, провела по репетиції, сказала, скільки потрібно часу, стільки тренуватимемося", - згадав ветеран.
Підтримали військового і його друзі. Їхня віра допомогла йому перебороти страх сцени.
Що відомо про Олександра Роменського
Олександру 28 років, він народився та виріс у Києві.
Закінчив Національний університет фізичного виховання та спорту, потім почав викладати у школі для дітей, які навчаються за програмою інклюзивної освіти. Також підробляв масажистом та знімався як модель у рекламах.
Після початку повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ з позивним "Артист".
За час своєї служби звільняв Херсонську область від окупантів, тримав оборону на Донеччині.
У боях під Бахмутом отримав тяжку травму голови, контузію, через що тимчасово втратив здатність говорити, зір, а також навчався заново ходити.
Реабілітацію проходив у Харкові, а потім продовжив у Києві. Завдяки зусиллям лікарів, а також підтримці друзів, коханої та мами, Роменський почав ходити. Однак із заїканням він досі бореться, зокрема, за допомогою співу.
Олександр Роменський (фото: instagram.com/alexandr_romenskiy_10)
Раніше зірка "Дизель Шоу" Олег Іваниця гнівно висловився про колег-артистів, які проти мобілізації.
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