У список Forbes "30 до 30" увійшла рекордна кількість українців: запам'ятайте їхні імена

Цього року у список Forbes "30 до 30" потрапила рекордна кількість українців - 11, серед них спортсмени, блогери та підприємці у різних галузях.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на список Forbes.
У категорії спорт до списку потрапила стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка стала чемпіонкою світу у 2023 році та головною претенденткою на "золото" на Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році.
Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)
Дана Сидоренко - засновниця геймерського стартапу GameTree, який створює безпечний простір для геймерів. Цей сервіс орієнтований на жінок і ЛГБТК+ геймерів.
Дана Сидоренко (фото: forbes.com)
У цю категорію потрапила Василіса Степаненко, відеопродюсерка, яка разом із Мстиславом Черновим та Євгеном Малолєткою створювала документальний фільм "20 днів у Маріуполі", який отримав нагороду Оскар.
Василіса Степаненко (фото:Getty images)
Макс Клименко - блогер-мільйонник, який створює контент з порадами щодо карʼєри та бізнес-аналітики. Також хлопець є засновником комунікаційного агентства KLYM&CO, яке співпрацює з ООН, WWF, Google і Microsoft.
Макс Клименко (фото: forbes.com)
Власник школи англійського Speaking club Владислав Перистий також увійшов до списку "30 до 30".
Владислав Перестий (фото: forbes.com)
Партнери венчурного фонду Flyer One Ventures Олексій Єрмоленко, 26 та Олена Мажуга увійшли в список вже не вперше, раніше їм вдалося це зробити у 2022 році.
Олексій Єрмоленко та Олена Мажуга (фото: forbes.com)
Співзасновниця і технічна директорка ШІ-стартапу Traces AI Вероніка Юрчук разом з компанією Traces AI, що надає відеоаналітику на основі штучного інтелекту для компаній у секторі безпеки.
Ця технологія також використовує для розпізнавання характерні риси людини, а також її аксесуари та одяг, розмиваючи обличчя, щоб зберегти анонімність.
Вероніка Юрчук (фото: forbes.com)
Євгенія Брошеван потрапила у список через гідну роботу своєї кіберкомпанії Haken, яка співпрацює з криптовалютними компаніями, біржами та геймінговими проектами й має понад 1200 клієнтів.
Євгенія Брошевич (фото: forbes.com)
Засновники юридичного стартапу Legal Nodes Маргарита Сівакова та Максим Малюк також є у цьогорічному списку Forbes. Компанія працює за моделлю передплати. Вона допомагає іншим компаніям обходитись без юристів, але за потреби користувачі можуть докупити окремі послуги.
Максим Малюк та Маргариа Сівакова (фото: forbes.com)
Раніше ми розповідали, що Ярослава Магучіх стала обличчям світового бренду.
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