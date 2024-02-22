Ярослава Магучіх стала обличчям світового бренду спортивного одягу (фото)

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінки бренду та спортсменки.

Ярослава Магучіх стала обличчям нової колекції PUMA

Всесвітньо відомий бренд PUMA представив нову колекцію технологічного одягу для тренувань PUMA FIT. Її амбасадорами стали олімпійські призери зі стрибків у висоту та плавання Ярослава Магучіх та Михайло Романчук.

Ярослава вже не вперше бере участь у кампейнах для PUMA, проте ця зйомка відрізняється від інших тим, що дівчина має партнера.

Скриншоти

Варто зазначити, що минулого року Михайло та Магучіх здобули золото та бронзу на чемпіонаті Європи у відповідних дисциплінах і зараз вони знову готуються представити Україну на Олімпійських іграх 2024, які відбудуться у Парижі.

Ярослава показала кілька спортивних образів у комплектах PUMA і кожен з них має свою особливість. Це дизайн, меседж та мета.

Ярослава Магучіх у новій колекції PUMA (фото: instagram.com/rosya_dp)

У цій фотосесії для бренду Ярослава та Михайло наголошують на тому, як важливі щоденні тренування та технологічне екіпірування для досягнення високих спортивних цілей.

Через історію злетів і падінь показано шлях героїв до Олімпу та слоган "Forever. Faster", який передає сильний зв’язок культур, перемог та непереборного бажання рухатися швидше.

Ярослава Магучіх та Михайло Романчук у новій колекції PUMA (фото: instagram.com/pumaukraine)

"Створено для стилю, народжено для активності. Puma Fit - твій новий стиль життя", - пише Магучіх під одним з фото.

Флагманами PUMA FIT стали високотехнологічні кросівки. Магучіх демонструє модель PWR NITRO SQD, а Романчук з’являється у кросівках PWRFRAME TR 3.

Але на одних фотографіях презентація колекції не зупинилась, адже ще є тематчне відео Ярослави, де йде мова про крилаті рекорди, суперницю-планку, джерело віри та боротьбу до кінця.