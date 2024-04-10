Кто из украинцев вошел в список Forbes "30 до 30": вы будете удивлены

Спорт и игры

В категории спорт в список попала прыгунка в высоту Ярослава Магучих, ставшая чемпионкой мира в 2023 году и главной претенденткой на "золото" на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Дана Сидоренко - основательница геймерского стартапа GameTree, который создает безопасное пространство для геймеров. Этот сервис ориентирован на женщин и геймеров ЛГБТК+.

Дана Сидоренко (фото: forbes.com)

Медиа и маркетинг

В эту категорию попала Василиса Степаненко , видеопродюсерша, которая вместе с Мстиславом Черновым и Евгением Малолеткой создавала документальный фильм "20 дней в Мариуполе", получивший награду Оскар.

Василиса Степаненко (фото: Getty images)

Макс Клименко - блогер-миллионник, создающий контент с советами по карьере и бизнес-аналитике. Также юноша является основателем коммуникационного агентства KLYM&CO, которое сотрудничает с ООН, WWF, Google и Microsoft.

Макс Клименко (фото: forbes.com)

Социальное влияние

Владелец школы английского Speaking club Владислав Перистый также вошел в список "30 до 30".

Владислав Перестой (фото: forbes.com)

Финансы

Партнеры венчурного фонда Flyer One Ventures Алексей Ермоленко, 26 и Елена Мажуга вошли в список уже не в первый раз, ранее им удалось это сделать в 2022 году.

Алексей Ермоленко и Елена Мажуга (фото: forbes.com)

Технологии

Соучредитель и технический директор ШИ-стартапа Traces AI Вероника Юрчук вместе с компанией Traces AI, предоставляющей видеоаналитику на основе искусственного интеллекта для компаний в секторе безопасности.

Эта технология также использует для распознавания характерные черты человека, а также аксессуары и одежду, размывая лицо, чтобы сохранить анонимность.

Вероника Юрчук (фото: forbes.com)

Евгения Брошеван попала в список из-за достойной работы своей киберкомпании Haken, которая сотрудничает с криптовалютными компаниями, биржами и гейминговыми проектами и имеет более 1200 клиентов.

Евгения Брошевич (фото: forbes.com)

Основатели юридического стартапа Legal Nodes Маргарита Сивакова и Максим Малюк также находятся в списке Forbes. Компания работает по модели подписки. Она помогает другим компаниям обходиться без юристов, но при необходимости пользователи могут докупить отдельные услуги.

Максим Малыш и Маргариа Сивакова (фото: forbes.com)