Хто з українців отримає компенсації за знищене війною житло насамперед

Після закінчення війни українці отримуватимуть компенсації за зруйноване росіянами житло. Мінінфраструктури вже підготувало відповідний законопроект №7198. Наразі він перебуває на розгляді Верховної Ради.
У матеріалі Styler читайте, кому відшкодують збитки насамперед.
А ось компенсувати втрату житла не будуть особам, які під санкціями, і тим, хто має судимість за злочини проти засад нацбезпеки України, а також їхнім спадкоємцям.
Відповідно до проекту закону компенсації виплачуватимуть за нерухомість, яка була пошкоджена або зруйнована з 24 лютого 2022 року та протягом трьох років після припинення військового стану.
Гроші на відшкодування збитків планують брати із конфіскованих коштів країни-агресора, а також бюджетів міжнародної допомоги. Безпосередньо процес виплат організують комісії за місцевих громад.
Нагадаємо, що Шуляк розповіла,як після закінчення війни можна буде отримати відшкодування за житло.
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