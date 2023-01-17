Шуляк розповіла, як після завершення війни можна буде отримати відшкодування за житло

Компенсацію в певних випадках можна буде отримати за житло, зруйноване після війни. Під державні компенсації підпадатимуть деякі житлові будинки та квартири, пошкоджені або знищені після скасування воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк , коментуючи законопроект № 7198, який ВР має намір ухвалити у другому читанні.

"Мова про об’єкти, зруйновані після війни, але внаслідок обставин, пов’язаних із бойовими діями - це, наприклад, замінування або розмінування. В такому разі заява про надання компенсації може бути подана протягом трьох років з дати припинення або скасування воєнного стану", - пояснила Шуляк.

Що стосується об'єктів, зруйнованих під час війни - заявки на компенсації можна подавати під час дії воєнного стану або протягом року після його скасування чи припинення.

Шуляк підкреслила, що держава виділятиме людям власні або залучені кошти, не чекаючи на репарації від Росії.

Нагадаємо,13 грудня 2022 року парламент прийняв законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.

Реформа сприятиме якісній, прозорій та швидкій відбудові України, а також надасть можливість міжнародним партнерам, які долучаться до фінансування відбудови країни після війни, моніторити якість виконання робіт.