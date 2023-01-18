Кто из украинцев получит компенсации за уничтоженное войной жилье в первую очередь

После окончания войны украинцы будут получать компенсации за разрушенное россиянами жилье. Мининфраструктуры уже подготовило соответствущий законопроект №7198. Сейчас он находится на рассмотрении Верховной Рады.
В материале Styler читайте, кому возместят убытки за жилье в первую очередь.
А вот компенсировать утрату жилья не будут лицам, которые под санкциями, и тем, кто имеет судимость за преступления против основ нацбезопасности Украины, а также их наследникам.
Согласно проекту закона компенсации будут выплачиваться за недвижимость, которая была повреждена или разрушена с 24 февраля 2022 года и в течение трех лет после прекращения военного положения.
Деньги на возмещение ущерба планируют брать из конфискованных средств страны-агрессора, а также бюджетов, международной помощи. Непосредственно процесс выплат организуют комиссии при местных общинах.
Напомним, что Шуляк рассказала, как по завершении войны можно будет получить возмещение за жилье.
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