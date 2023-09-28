Кто из украинских политиков, кроме Зеленского, выбирает стиль милитари (фото)

Владимир Зеленский с первых дней полномасштабного вторжения полностью поменял свой стиль одежды. Он перешел на милитари, это удобно и помогает показать миру, что у нас идет война.

РБК-Украина (проект Styler) сделал подборку украинских политических деятелей, так же активно и резко перешедших на милитари стиль.

Стиль Зеленского

Владимир Зеленский положил начало переходу на стиль милитари. Он первым начал заменять костюмы, галстуки и рубашки на повседневные образы в стиле милитари, учитывая спортивные брюки цвета хаки, флисовые куртки, футболки с трезубцем и худи с надписью I'M UKRAINIAN, или другими патриотическими надписями.

В таких патриотических вещах президент записывает ежедневные обращения, встречается с иностранными делегациями, приезжает на передовые позиции на фронте и отправляется в зарубежные поездки.

Владимир Зеленский (фото: Getty images)

Политические деятели, которые носят стиль милитари

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль последовал примеру Владимира Зеленского и также очень часто появляется на деловых встречах в одежде цвета хаки. Которая, к тому же, демонстрирует украинскую символику. Обычно это трезубцы, флаг или надписи.

Денис Шмигаль (фото: facebook.com/Denys Shmyhal)

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и до войны носил милитари одежду - поскольку это его форма. Так что военная форма уже давно стала для него повседневной одеждой.

Валерий Залужный (фото: facebook.com/ganna.maliar)

Андрей Ермак

Руководитель офиса президента Андрей Ермак тоже перешел на стиль милитари. Его довольно часто можно увидеть в куртке военнослужащего ВСУ и других элементах стиля милитари: футболки, военные рубашки, камуфляжи и т.д.

Андрей Ермак (фото: facebook.com/andriiyermak)

Оксен Лесовой

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной тоже является поклонником военного стиля в одежде. На выступления, на работу и на различные мероприятия или программы Лесовой приходит в стиле милитари.

Оксен Лесной (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

Михаил Федоров

Вицепремьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров не так часто, но также одевает милитари стиль. В его случае - это футболки цвета хаки с патриотическими символами и надписями.

Михаил Федоров (фото: facebook.com/mykhailofedorov)

Кирилл Буданов

Военачальник и начальник украинской разведки Кирилл Буданов не выбирает милитари стиль, как и все остальные современные политические деятели - поскольку это его форма. Буданова обязывает должность, также патриотические взгляды. В гардеробе Кирилла есть почти все виды военной формы.

Кирилл Буданов (фото:РБК Украина)

Виталий Ким

Глава Николаевской ОГА с самого начала войны стал сторонником стиля милитари. Его часто можно увидеть в брюках милитари и других составляющих военной формы.

Виталий Ким (фото: facebook.com/vitaliy.kim.37)

Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента и политический деятель Михаил Подоляк иногда одевает милитари одежду и выходит в ней в свет, на деловые встречи и на работу.

Михаил Подоляк (фото: Getty images)

Анна Маляр

Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр очень часто выходила в свет на деловые встречи в футболках или теплых кофтах в стиле милитари.

Анна Маляр (фото:facebook.com/ganna.maliar)