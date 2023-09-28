Кто из украинских политиков, кроме Зеленского, выбирает стиль милитари (фото)
Владимир Зеленский с первых дней полномасштабного вторжения полностью поменял свой стиль одежды. Он перешел на милитари, это удобно и помогает показать миру, что у нас идет война.
РБК-Украина (проект Styler) сделал подборку украинских политических деятелей, так же активно и резко перешедших на милитари стиль.
При подготовке материала были использованы источники: Facebook Адрия Ермака, Дениса Шмыгаля, Оксена Лесного, Анны Маляр, Михаила Федорова. Instagram Кирилла Буданова, Владимира Зеленского, Михаила Подоляка, Валерия Залужного.
Стиль Зеленского
Владимир Зеленский положил начало переходу на стиль милитари. Он первым начал заменять костюмы, галстуки и рубашки на повседневные образы в стиле милитари, учитывая спортивные брюки цвета хаки, флисовые куртки, футболки с трезубцем и худи с надписью I'M UKRAINIAN, или другими патриотическими надписями.
В таких патриотических вещах президент записывает ежедневные обращения, встречается с иностранными делегациями, приезжает на передовые позиции на фронте и отправляется в зарубежные поездки.
Владимир Зеленский (фото: Getty images)
Политические деятели, которые носят стиль милитари
Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль последовал примеру Владимира Зеленского и также очень часто появляется на деловых встречах в одежде цвета хаки. Которая, к тому же, демонстрирует украинскую символику. Обычно это трезубцы, флаг или надписи.
Денис Шмигаль (фото: facebook.com/Denys Shmyhal)
Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и до войны носил милитари одежду - поскольку это его форма. Так что военная форма уже давно стала для него повседневной одеждой.
Валерий Залужный (фото: facebook.com/ganna.maliar)
Андрей Ермак
Руководитель офиса президента Андрей Ермак тоже перешел на стиль милитари. Его довольно часто можно увидеть в куртке военнослужащего ВСУ и других элементах стиля милитари: футболки, военные рубашки, камуфляжи и т.д.
Андрей Ермак (фото: facebook.com/andriiyermak)
Оксен Лесовой
Министр образования и науки Украины Оксен Лесной тоже является поклонником военного стиля в одежде. На выступления, на работу и на различные мероприятия или программы Лесовой приходит в стиле милитари.
Оксен Лесной (фото: facebook.com/oksenlisovyi)
Михаил Федоров
Вицепремьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров не так часто, но также одевает милитари стиль. В его случае - это футболки цвета хаки с патриотическими символами и надписями.
Михаил Федоров (фото: facebook.com/mykhailofedorov)
Кирилл Буданов
Военачальник и начальник украинской разведки Кирилл Буданов не выбирает милитари стиль, как и все остальные современные политические деятели - поскольку это его форма. Буданова обязывает должность, также патриотические взгляды. В гардеробе Кирилла есть почти все виды военной формы.
Кирилл Буданов (фото:РБК Украина)
Виталий Ким
Глава Николаевской ОГА с самого начала войны стал сторонником стиля милитари. Его часто можно увидеть в брюках милитари и других составляющих военной формы.
Виталий Ким (фото: facebook.com/vitaliy.kim.37)
Михаил Подоляк
Советник главы Офиса президента и политический деятель Михаил Подоляк иногда одевает милитари одежду и выходит в ней в свет, на деловые встречи и на работу.
Михаил Подоляк (фото: Getty images)
Анна Маляр
Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр очень часто выходила в свет на деловые встречи в футболках или теплых кофтах в стиле милитари.
Анна Маляр (фото:facebook.com/ganna.maliar)
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