"Втеча" за кордон та чутки про розлучення: де зараз чоловік Саніної з The Hardkiss

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна активно гастролює та дає концерти як в Україні, так і за кордоном. Втім, на тлі повномасштабної війни РФ проти нашої країни чоловік артистки, продюсер та гітарист Валерій Бебко, не часто з'являється у мережі та на публіці, через що почало виникати чимало чуток.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки Саніної та Бебка, відео з YouTube-каналу блогера Богдана Беспалова, допис з Telegram-каналу "Культурна прачечна".

Де обранець Саніною та чому фани звинувачують його у "втечі", розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Куди "зник" чоловік Саніної

Так, у січні та лютому 2024 року Бебко, ймовірно, перебував за кордоном. Він ділився світлинами з сином та розповідав, що пише новий трек, перебуваючи "в дорозі".

Чоловік Саніної (фото: instagram.com/val_bebko)

24 лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабну війну проти України, гітарист публічно засудив путінську агресію. Він публікував відео та фото з наслідками злочинів окупантів. Але де саме він перебував на той момент - залишається загадкою.

Потім гітарист та інші учасники гурту давали концерти за кордоном. Бебко звітував про перекази коштів на допомогу ЗСУ. У листопаді він анонсував нову пісню гурти "Маяки", потім зробив анонс кліпу, а після цього "зник" з соцмереж.

Останній допис "Вала" датовано січнем 2023 року. Після цього він не публікував нові фото й нічого не розповідав про те, де саме перебуває.

Допис Бебка (скріншот)

Навесні цього року Саніна анонсувала концертний тур Україною, який отримав назву "Special Kiss". У ньому бере участь лише співачка, без учасників гурту та самого "Вала". Але за кордоном Саніна виступає вже з колективом.

У квітні "Культурна прачечна" публікувала відео з Бебком у Празі. Гітарист виступав разом з гуртом.

"За чутками, музикант виїхав за кордон ще до 24 лютого і в Україну так і не повернувся. Саме тому українськими містами співачка гастролює сольно зі спешл програмою. Власне, нічого протизаконного у тому немає", - йшлося у дописі.

"Більше дивує позиція Саніної, яка видаляє коменти чи блокує людей, які справедливо запитують, чи буде Вал на концертах? Ми свого часу теж просили піар-менеджера артистки прокоментувати чутки, але відповіді, як ви розумієте, не отримали", - додавалося у ньому.

Допис про "Вала" (скріншот)

На це вже реагували фани. Вони питали, чому "Вал" не повертається в Україну та справді він "втік" від війни.

Дописи Саніної та реакція мережі (скріншоти)

Чутки про розлучення

На тлі того, що Саніна та її чоловік майже не знаходяться разом, почали виникати чутки. Так, блогер Беспалов, посилаючись на власні анонімні "джерела", заявляв, що пара нібито на межі розлучення.

За словами Богдана, співачка сильно змінилася, в неї з'явилися інші пріорітети, а тому вона не хоче "підкорюватися" чоловіку. Втім, запевняв Беспалов, пара нібито не поспішає розлучатися офіційно, адже хвилюється за свою дитину (у Саніної та Бебка є син).

У команді співачки ці чутки спростовували. Втім, "Вал" так і не показався в Україні, а Саніна ніяк не прокоментувала усі закиди від фанів.