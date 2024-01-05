Кто такой Герасимов и стоит ли радоваться его ликвидации

В сети распространяют неподтвержденную информацию, что в результате удара ЗСУ по Крыму 4 января погиб начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. В то же время военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что "подтверждений нет, но такой вариант исключать нельзя".

О том, что известно о Валерии Герасимове и выгодна ли Украине его ликвидация, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто такой Валерий Герасимов

Герасимов стал начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ 11 января 2023 года, но его называют главным организатором войны на востоке Украины еще с 2014 года. В частности, он был одним из участников временной аннексии Крыма и руководил так называемыми "зелеными человечками".

Также он стал главным фигурантом дела о трагических событиях под Иловайском, когда погибли 366 украинских военнослужащих и правоохранителей. В конце августа 2014 года украинские силовики оказались в окружении под Иловайском. После договоренностей о "зеленом коридоре", через который они должны были выйти, украинских военных расстреляла российская армия.

Герасимова считают причастным и к сбитию малоазиатского самолета рейса MH-17 над Торезом в июле 2014 года. Тогда погибли 298 человек.

По слухам, Путин очень не доволен работой Герасимова (фото: Getty Images)

Герасимов также три года подряд организовывал парад до 9 мая на Красной площади в Москве, а еще является автором доктрины Герасимова, на которой базируется российская концепция войны нового поколения. Согласно ей, военные действия приравниваются к невоенным мерам, в частности политическим и гуманитарным.

Так что назначая Герасимова на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Путин, очевидно, ожидал "блестящих результатов" в войне против Украины. Впрочем, по слухам, диктатор очень не доволен "успехами" Герасимова.

Одной из главных причин этого стало то, что глава Вооруженных сил РФ допустил восстание Пригожина и поход вагнеровцев на Москву.

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов (фото: Getty Images)

Как Герасимов стал начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ

Герасимов родился в 1955 году в Казани. Учился в Суворовском училище, затем - в танковом училище и академии бронетанковых войск и академии ВС РФ.

В конце 70-х служил в полку танковой дивизии Северной группы в Польше, затем был в странах Балтии в должности заместителя дивизии. В начале 90-х его перевели в Московский военный округ.

Во время второй Чеченской войны он командовал частями армии. В 2005-м стал начальником Главного управления боевой подготовки и службы войск ВС РФ. Потом стал первым заместителем Генштаба ВС РФ. За организацию "военной спецоперации" в Сирии его наградили званием героя России.

В январе 2023 года Герасимова назначили на должность начальника Генштаба ВС РФ вместо Сергея Суровикина.

Выгодна ли Украине ликвидация Герасимова

Некоторые эксперты считают, что информация о ликвидации Герасимова может являться очередным российским вбросом.

"Я бы сдерживал эмоции. Очень хотел бы, чтобы это было правдой, но пока не вижу подтверждений. Снести голову топовому российскому генералу - это было бы круто. Это вдохновило бы наши войска и усилило бы наши позиции в целом", - заявил политолог Николай. Давыдюк.

Также он добавил, что Украина уже пыталась уничтожить Герасимова, когда он был на Донбассе. Но тогда западные партнеры призвали ВСУ "не переходить красные цели".

Добавим также, что по данным издания The New York Times, которые ссылалось на разведку США, Герасимов посетил Изюм, что на тот момент был оккупирован российскими войсками, чтобы "изменить ход российского наступления на востоке Украины". ВСУ об этом узнали и нанесли удар по позиции, но Герасимова уже там не было.

Можем предположить, что ликвидация Герасимова не остановила бы войну, но существенно деморализовала бы российскую армию и вдохновила ВСУ.

Добавим также, что в результате удара ВСУ 4 января по командному пункту российских военных в оккупированном Крыму погибли 23 врага, в том числе представители высшего руководства.