Наступні після Киви. 5 топ-зрадників України, які поки що живі

Сьогодні на одного зрадника України стало менше. У Підмосков'ї знайшли тіло екс-депутата Верховної Ради, ярого путініста Іллі Киви. Відомо, що він отримав постріл з гвинтівки. Його смерть підтвердили у спецслужбах України.

Хто може стати наступним і яка головна п'ятірка відомих зрадників, зібрало РБК-Україна (проєкт Styler).

Віктор Медведчук

Фото: Віктор Медведчук (росЗМІ)

Одіозний український політик, державний та громадський діяч, бізнесмен, олігарх та екс-народний депутат, який став зрадником своєї країни. Був заступником Голови ВРУ, мав звання Заслуженого юриста України, а зараз звинувачується у колабораціонізмі, українофобних та проросійських поглядах, родинних зв'язках з Путіним. В січні 2023 року був позбавлений громадянства України.

Народився у родині зрадника, якій допомагав німецьким окупантам, за що був засуджений та відбував покарання у Сибіру. Школу Медведчук закінчив вже в Україні - у Фастівському районі. В інституті вже отримав проблеми з законом - побив студента та отримав два роки тюрми.

Існують дані, що ще з середини 70-х Медведчук став співробітником КДБ СРСР, а згодом - Росії. У 1980 році був адвокатом Василя Стуса та вимагав для нього найбільшого покарання.

12 квітня 2022 року Віктора Медведчука затримали при спробі втечі з України. А 21 вересня у рамках обміну військовополоненим був переданий російській стороні в обмін на захисників Маріуполя, зокрема на командирів полку "Азов".

Віктор Янукович

Фото: Віктор Янукович (РБК-Україна)

4-й президент України, з 25 лютого 2010 до 22 лютого 2014 року - президент-утікач. Народився в Єнакієве у сім'ї металурга та медсестри. Є відомості, що батько був переселений на Донбас на виправні роботи, у зв'язку зі звинуваченням у співпраці з німецькими окупантами під Час Другої світової війни.

Віктор Федорович двічі був судимий - у 1967 та 1970 році. Двічі відсидів за кримінальні злочини, сумарно - майже 4 роки. Починав автоелектриком та директором автобази, у політику прийшов у 1996 році. 2002 року став Прем'єр-міністром, членом РНБО, а згодом - президентом.

Існують дані, що він тісно співпрацював з КДБ/ФСБ та знаходився на гачку. За свою каденцію встиг розкрасти увесь бюджет, прийняти цілу низку шкідливих для країни рішень, захопив фактично усю владу в країні та багато питань вирішувалися тільки через хабарі. Він підім'яв під себе Вищу раду юстиції, Верховний Суд, СБУ та парламент.

В листопаді 2013 року звернув усі ініціативи для входу в ЄС та повідомив, що Україні змінить курс на Митний союз з Росією. Українцям це не сподобалося і люди вийшли на вулицю. Янукович намагався придушити протести, погрожував опозиції. 20 лютого він кричав, що "усіх розстріляємо, усіх заарештуємо". І згодом - почалися розстріли людей на Євромайдані, так з'явилася Небесна Сотня.

21 лютого 2014 року лідери опозиції підписали з Віктором Януковичем угоду щодо врегулювання кризи в Україні. Відповідно до угоди, протягом 48 годин мала б відновити дію Конституція України 2004 року та сформовано новий коаліційний уряд.

Підписання угоді на Майдані не прийняли та вимагали від президента достроково піти у відставку. А 22 лютого Янукович втік з країни разом зі своїми прибічниками. Згодом він записав відео, де назвав події в Україні переворотом. Існують також дані, що він три доби збирав коштовності зі свого маєтку та вивіз їх до Росії.

Зараз на президента-утікача заведено декілька справ, проходили засідання суду, де він заочно засуджений до позбавлення волі. Зараз він знаходиться на території Росії.

Олег Царьов

Фото: Олег Царьов (соцмережі)

Колишній український підприємець та екс-депутат, колаборант з Росією, проросійський політик, сепаратист. Переховується від слідства в Росії, має звинувачення у державній зраді через колабораціонізм з Росією.

Був депутатом "Партії Регіонів", кандидатом на пост президента. У червні 2014 року його обрали "спікером парламенту" так званої Новоросії - об'єднання підконтрольних РФ угрупувань "ДНР" та "ЛНР", які в Україні трактуються як терористичні. Має відношення до "Комітету порятунку України", створеного у Москві у 2015 році колишніми високопосадовцями часів президенства Януковича.

Втік з України ще 2014 року. Відомий своїми висловлюваннями стосовно України та українців. 2022 року активно брав участь у російських пропагандистських відеозйомках на окупованих територіях Київської області.

27 жовтня ЗМІ повідомили, що на Олега Царьова було скоєно замах, коли він перебував в Санаторії Кірова в окупованій Ялті. Ніби він отримав два постріли та має важкий стан.

Микола Азаров

Фото: Микола Азаров (flickr.com)

Колишній український політичний та державний діяч, колаборант російського походження. Був прем'єр-міністром під час каденції Віктора Януковича. Народився у Калузі у РФ, вивчився на геолога-геофізика. Працював інженером, а в 1984 році опинився на Донбасі. В 1994 році став депутатом. У березні 2010 - прем'єр-міністром.

Був автором економічної політики Януковича, яка привела до краху. Явища, які формувалися під час його каденції в економіці дістали назву "Азаровщина". Самі під його головуванням Уряд розпорядився призупинити підготовку до укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що призвело до Євромайдану. 28 січня 2014 року подав у відставку, а потім втік з України до Австрії.

Згодом уряди Австрії та Швейцарії оголосили про арешт його активів. 5 березня були заарештовані рахунки його сина. Згодом Азаров з сім'єю переїхав до Росії та відмовився від українського громадянства. На нього в Україні заведено декілька судових справ, накладені санкції, він підозрюється у державній зраді.

Володимир Сальдо

Фото: Володимир Сальдо (facebook.com/favoriteKherson)

Колишній проросійський політик, зрадник, колаборант з Росією, колишній депутат Херсонської міськради, нардеп.

Після окупації Херсона російськими військами у 2022 році призначений головою окупаційної адміністрації Херсону. У червні 2022 року отримав російське громадянство. Народився в селище Жовтневе на Миколаївщині, дитинство провів у Кривому Розі.

8 листопада 2023 року Сальдо заочно засуджений до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його визнали винним у державній зраді та ще декілька злочинів. Перебуває під санкціями у багатьох країнах.