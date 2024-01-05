ua en ru
Пт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російський спецборт прилетів до Криму після вчорашнього удару по командному пункту

П'ятниця 05 січня 2024 17:41
UA EN RU
Російський спецборт прилетів до Криму після вчорашнього удару по командному пункту Ілюстративне фото: російський спецборт прилетів до Криму після вчорашнього удару по командному пункту (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Борт спеціального льотного загону "Росія" сьогодні, 5 січня, прилетів до Криму. Це сталося після вчорашнього удару ЗСУ по командному пункту окупантів на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.

Як зазначає канал, літак Ан-148 вимкнув транспондер після того, як увійшов у повітряний простір над Кримом.

Російський спецборт прилетів до Криму після вчорашнього удару по командному пунктуФото: спецборт Росії прибув до Криму 5 січня (t.me/Crimeanwind)

Борти спеціального льотного загону Росія зазвичай перевозять посадових осіб РФ, а також інших важливих осіб російських спецслужб або збройних сил.

Спеціальний льотний загін перебуває у підпорядкуванні управління справами президента РФ.

Удар по командному пункту у Криму

Нагадаємо, вчора, 4 січня, у Криму пролунала низка вибухів. У мережі публікували фото та відео, на яких можна побачити, що на півострові були "прильоти".

Пізніше у Збройних силах України підтвердили, що було завдано удару по командному пункту ворога під Севастополем. Інформації про втрати РФ поки що немає.

При цьому командувач Повітряних сил ЗСУ подякував українським пілотам за бездоганну роботу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Насуваються морози. В областях екстрені наради через погіршення погоди та загрозу атак
Насуваються морози. В областях екстрені наради через погіршення погоди та загрозу атак
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту