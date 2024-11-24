Зеленський про удар "Орєшніком": працюємо з партнерами над пошуком відповіді на цей крок РФ

Україна встановлює всі деталі щодо нової ракети РФ, якою було атаковане Дніпро. Паралельно разом з партнерами йдуть роботи над пошуком відповіді на цей ескалаційний крок Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Зеленський розповів, що сьогодні Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по нашому Дніпру.

"Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок", - наголосив він.

Президент підкреслив, що світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати й від такого.

"Треба на цьому зосередитись - усім. Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. Наслідки - у наших діях на фронті, наших воїнів, наших підрозділів. А також - наслідки в діях світу. У тому, як світ відповідає", - зауважив глава держави.

Зеленський наголосив, що не можна давати російському диктатору Володимиру Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію.

"Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. Справжнього миру. І це досягається тільки двома речами – допомогою Україні й тиском на Росію. Дякую всім у світі, хто саме так робить, хто – з нами, з Україною, з українцями! Дякую всім нашим людям, які воюють, працюють заради України!", - сказав президент.