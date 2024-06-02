Кто такой бинтуронг - неуклюжий "кото-медведь", которому нет подобных

Бинтуронги - одни из самых нелепых млекопитающих на нашей планете и точно попадают в десятку лидеров по необычности. Ученые десятилетиями спорят о том, к какой семье они принадлежат.

Кто такой бинтуронг

Бинтуронг - это хищное млекопитающее из семейства Виверовых, единственное в своем роде вид, не имеющее близких родственников. Его ближайшими родственниками числятся обычные мусанги.

Бинтуронг выглядит довольно необычно: это неуклюжий, коротколапый зверь с длинной и жесткой шерстью черного или темно-серого цвета. На морде выделяются белые усы-вибрисы, помогающие ему исследовать окружающую среду.

Внешне бинтронг похож на енота, поэтому сначала его относили к семейству Енотовых. Однако некоторые зоологи не согласились с этим и перевели животное в семейство Виверовых.

Впоследствии оказалось, что и здесь он не совсем подходит, поскольку имеет по меньшей мере три серьезных отличия от других представителей этого семейства. Бинтуронг также имеет сходство с медведем, из-за своего меха и неуклюжести, и некоторые повадки обычной кошки.

Длина тела взрослого животного может достигать около 1 метра. Также у бинтуронга длинный хвост, почти такой же, как тело. С его помощью зверь, весом аж 18-20 кг, перемещается по ветвям и даже повисает на деревьях головой вниз. Это единственный хищник Восточного полушария, использующий хвост таким образом.

Бинтуронг в зоопарке Khao Kheow, Таиланд (фото: Википедия)

Где и как живут бинтронги?

Бинтуронги обитают в Юго-Восточной Азии, охватывая территории от Индии до Индонезийского архипелага. Они распространены во влажных тропических лесах и кустарниках, предпочитая густую растительность.

Эти животные являются хищниками, но не очень кровожадными. Их рацион включает рыбу, птиц и их яйца, мелких пресмыкающихся и грызунов. Однако они всегда предпочитают сладкие фрукты и молодые побеги жирному мясу. В тяжелые времена бинтуронги могут есть даже падаль, поэтому их можно назвать всеядными.

Бинтуронги неуклюжие на земле, но очень ловкие и быстрые на деревьях. Они также отлично плавают и могут длительно находиться под водой. Ведут преимущественно ночной образ жизни, хотя иногда их можно увидеть и днем.

В дикой природе "кото-медведи" имеют много врагов, среди которых леопарды, тигры, крокодилы, хищные птицы, дикие собаки и люди. Мех бинтуронга из-за его жесткости не пользуется большой популярностью, но мясо считается деликатесом во Вьетнаме, Лаосе и некоторых районах Индии.

Внешне бинтуронги кажутся неуклюжими и медленными, но в моменты опасности они становятся агрессивными. Они кусаются, царапаются и выкручиваются, делая все возможное для защиты.

Бинтуронг в дикой природе (фото: Википедия)

Бинтуронг в роли домашнего питомца

Бинтуронги иногда становятся домашними питомцами, но это не лучший выбор. Вот почему:

Беспокойство: они очень активны ночью, шумят, переворачивают вещи и исследуют дом, с ними трудно выспаться

они очень активны ночью, шумят, переворачивают вещи и исследуют дом, с ними трудно выспаться Нечистоплотность: их невозможно приучить к лотку, также они оставляют свои следы повсюду

их невозможно приучить к лотку, также они оставляют свои следы повсюду Запах: бинтуронги пахнут попкорном из-за секрета, которым метят территорию, их запах очень силен и пропитывает все вокруг, даже потолок

Хотя бинтуронг может казаться интересным и экзотическим, его содержание в доме может быть очень неудобным.

Бинтуронг в зоопарке Цинциннати (фото: Википедия)