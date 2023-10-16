10 маловідомих фактів з життя Кирила Буданова, які можуть вас здивувати

Кирило Буданов - головний розвідник країни, який за останні півтора року завжди знаходиться на виду. Але загальновідомої інформації про нього не так вже й багато.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: The washington post. Military times, Bihus info, Fakty info.

Раніше ми писали про те, що Буданов сказав, скільки ще може тривати війна в Україні.

А також писали про те, що у виші, де вчитиметься Буданов, відкриють військову кафедру.