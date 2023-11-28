Кто такая Марианна Буданова: малоизвестные факты из жизни жены начальника ГУР

Кто такая Марианна Буданова

Марианна является второй женой Кирилла Буданова. Впервые он женился в 2009 году. Тогда молодому лейтенанту было непросто содержать семью, но этот брак со временем разорвался. Сколько именно он продолжался - неизвестно, однако уже в 2013 году военный женился во второй раз.

По словам Буданова, в этом году они с Марианной отпраздновали 10-летие брака.

В открытых источниках о супругах Будановых или самой Марианне информации мало.

Женщина родилась 3 августа 1993 в селе Ставище Киевской области.

По образованию она психолог.

С 2015 по 2017 год занималась волонтерской деятельностью в Главном военном госпитале на Госпитальной в Киеве.

О Мариане известно, что в 2020 году она баллотировалась в депутаты от партии Виталия Кличко "Удар".

В 2021 году была советницей Кличко по противодействию коррупции в сфере молодежной политики и спорта на общественных началах.

Ранее Кирилл Буданов рассказал об отношениях с супругой во время полномасштабной войны.

"Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете, 24/7. Раньше я шел на работу - возвращался домой, а сейчас…", - поделился он в интервью "Радио Свобода".

Сама Марианна рассказывала, что ни при каких обстоятельствах не согласилась бы выезжать за границу или хотя бы в западные регионы.

"Вечером 23 февраля муж сказал мне, что в 5:00 утра начнется полномасштабное вторжение. Мы собрались и поехали к нему на работу, и с тех пор мы находимся не дома. Я никуда уезжать от семьи не собиралась. Мы все время находились и находимся в Киеве", - сказала она.

С начала полномасштабной войны Марианна много занималась благотворительностью, поскольку имела волонтерское прошлое.

"Мы вывозили по несколько автомобилей с котами, помогали с продуктами людям, которые кормили бойцов терробороны, передавали необходимые вещи для ВСУ. Запросов всегда очень много, и проблемы не иссякают. Поэтому пытаюсь выходить на неравнодушных людей и окружать себя теми, кто занимается общим делом. Как и многие украинцы сегодня, пытаюсь делать то, что мне по силам", - рассказывает о своей деятельности она.

Марианна Буданова активно занималась волонтерской деятельностью (фото: elle.ua)

В то же время супруга главы ГУР не вмешивается в рабочие дела мужа, если только он не захочет с ней что-нибудь обсудить.

"Мой муж - чрезвычайно профессиональный человек. И на все темы, которые имеют гриф секретности или государственной тайны, мы не общаемся. Я никогда не вмешиваюсь в его работу, но если ему нужна моя помощь или совет по какому-то вопросу, я всегда охотно стараюсь помочь. Бывает, что я одной из первых могу узнать об успешном выполнении задачи, но только после ее завершения", - говорит Марианна.

Кстати, раньше Буданова рассказывала, как в первые недели полномасштабного вторжения на ее день рождения муж подарил ей собственноручно сделанную открытку и букет тюльпанов.

Но главный разведчик возразил.

"Неправда. Никакой букет я не нашел. В то время немного было не до цветов, и мне так кажется, что особенно их и не продавали. Ну, может, и ошибаюсь, но я тогда не нашел... Я сделал из стикеров такую, как в первом классе, цветок такой. Все, на что смог в тот момент", - исправил он рассказ жены.

Марианна поддерживает мужчину и не вмешивается в его рабочие дела (фото: elle.ua)

Марианна отмечает, что как жена военного обладает стойкостью к стрессу и страху. Через несколько месяцев после ее знакомства с будущим мужем началась Революция Достоинства, аннексия Крыма и бои на Донбассе. После этого началась АТО, куда отправили и Буданова.

"Я привыкла жить в постоянном состоянии подготовки и ожидания. Поэтому для меня первые дни вторжения не стали потрясением. Это то, что Карл фон Клаузевиц называл туманом войны, когда она чувствуется еще до начала", - объяснила Марианна.