Хто у світі святкує Різдво 7 січня: список країн

"Нова" дата Різдва в Україні

Християни західного обряду відзначають Різдво Христове 25 грудня. Проте і православні, і католики, і греко-католики відзначають Різдво в один день. Єдина різниця полягає в календарях.

На Заході переважно за григоріанським календарем, а от в Україні чинним був юліанський. Однак недолік останнього був у тому, що давні римляни помилися із часом, за який Земля робить оберт навколо Сонця. Таким чином за юліанським календарем кожні 400 років додається 3 дні, через що календар починає "відставати".

Коли розробили григоріанський, він розповсюдився лише на тих українських землях, які входили до складу Речі Посполитої.

Ті території, які пізніше окупувала Російська імперія, дотримувалися юліанського календаря. Пізніше більшовики запровадили григоріанський календар, а от церква відмовилася.

Так з'явилися поняття новий і старий стиль відповідно. Різниця між ними становила 13 днів.

З вересня 2023 року в Україні почав діяти Новоюліанський церковний календар. Якщо продовжити користуватися григоріанським календарем, тоді кожних 3 323 роки до нього треба додавати один день.

У Новоюліанському календарі це може траплятися кожних 43 500 років, таким чином він є найточнішим з усіх.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад, тому Різдво перенесли на 25 грудня.

Де Різдво відзначають 7 січня

Стає зрозуміло, що Різдво Христове за "старим" стилем відзначають у тих країнах, де діє юліанський календар. До цього переліку входять:

Грецька православна церква Єрусалима

Московський патріархат

Грузинська автокефальна православна церква

Сербська православна церква

Польська автокефальна православна церква

Українська греко-католицька церква (УГКЦ)

Православна церква України дає парафіям можливість самостійно визначитися із датою святкування Різдва, мовою молитов та якого церковного календаря дотримуватися.