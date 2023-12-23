Кто в мире отмечает Рождество 7 января: список стран

"Новая" дата Рождества в Украине

Христиане западного обряда отмечают Рождество Христово 25 декабря. Однако и православные, и католики, и греко-католики отмечают Рождество в один день. Единственная разница состоит в календарях.

На Западе преимущественно по григорианскому календарю, а вот в Украине действовал юлианский. Однако недостаток последнего заключался в том, что древние римляне помылись со временем, за которое Земля совершает оборот вокруг Солнца. Таким образом, по юлианскому календарю каждые 400 лет добавляется 3 дня, из-за чего календарь начинает "отставать".

Когда разработали григорианский, он распространился только на тех украинских землях, которые входили в состав Речи Посполитой.

Те территории, которые позже оккупировала Российская империя, придерживались юлианского календаря. Позже большевики ввели григорианский календарь, а вот церковь отказалась.

Так появились понятия новый и старый стиль соответственно. Разница между ними составляла 13 дней.

С сентября 2023 года в Украине начал действовать Новоюлианский церковный календарь. Если продолжить пользоваться григорианским календарем, то каждые 3 323 года к нему нужно добавлять один день.

В Новоюлианском календаре это может случаться каждые 43 500 лет, таким образом он самый точный из всех.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад, поэтому Рождество перенесли на 25 декабря.

Где Рождество отмечают 7 января

Становится понятно, что Рождество по "старому" стилю отмечают в тех странах, где действует юлианский календарь. В этот список входят:

Греческая православная церковь Иерусалима

Московский патриархат

Грузинская автокефальная православная церковь

Сербская православная церковь

Польская автокефальная православная церковь

Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ)

Православная церковь Украины дает приходам возможность самостоятельно определиться с датой празднования Рождества, языком молитв и какой церковный календарь соблюдать.