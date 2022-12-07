Хто придумав дарувати подарунки на Новий рік та Різдво: цікаві факти про свята

Коли почали дарувати подарунки

Однієї версії з приводу традиції дарувати подарунки не існує, і цей звичай приписують одразу кільком історичним періодам та народам. Відомі також факти про дарування з часів стародавніх цивілізацій.

Наприклад, у Вавилоні в зимовий період шанували бога Таммуза і чинили обряд покладання дарів під високі дерева.

У Стародавньому Римі було свято Сатурналії, яке за своїми описами було схоже на святкування Нового року. Його відзначали на честь закінчення збирання врожаю - у грудні, напередодні дня зимового сонцестояння.

Свято тривало кілька днів, і громадяни не вчилися, не працювали, скасовувалися державні справи й навіть страти. Крім того, була традиція дарування - багатії дарували один одному коштовності й роздавали дрібні подарунки біднякам.

Стародавні римляни дарували один одному подарунки, зроблені своїми руками, фрукти, гілки дерев. Найщедріші подарунки дарували філософам та вченим – їх особливо шанували на той час.

У день зимового сонцестояння обмінювалися подарунками й вікінги.

Відлік нового року з 1 січня запровадив римський імператор Юлій Цезар – у 46 році до н. е. У цей день давні римляни приносили жертвопринесення Янусу.

А ось дарувати подарунки саме на Різдво пов'язують із християнством – за біблійною легендою, у ніч народження Ісуса Христа волхви принесли до будинку його батьків дари – золото, ладан та смирну.

Хто дарує подарунки?

У багатьох культурах подарунки приносить Святий Миколай. У США та ще кількох країнах - Санта-Клаус. А ось Дід Мороз існує лише в Росії та кількох країнах пострадянського простору.

У Німеччині, Угорщині, Швейцарії, Чехії та Ліхтенштейні подарунки приносить Крісткінд – це молода дівчина в образі ангела, якій діти пишуть листи.

В Італії існує власний персонаж – Бефана. Це жінка, яка літає на мітлі, а на Різдво спускається димарем, щоб залишити подарунок.

В Іспанії є своя легенда про подарунки - про Трьох Королів. Діти пишуть їм листи про свої побажання, і вони приходять у ніч на Різдво із подарунками. Зазвичай це солодощі, які залишають у черевику біля вікна.

Що було заведено дарувати та де залишали подарунки

З давніх-давен основними подарунками були солодощі, яблука, випічка, а також дрібні подарунки - стрічка, скринька, ремінь, шпилька, іграшка. Довгий час подарунки було заведено залишати у черевику біля вікна чи біля каміна. А потім на камін почали вішати панчохи.

Згодом подарунки стали об'ємнішими та дорожчими, тому в панчохи та черевики вони вміщатися перестали. Їх стали просто залишати просто під ялинкою.

У Великій Британії, Шотландії довгий час існував звичай вішати подарунки на ялинку - так робила королева Вікторія. Але гілки ялинок ламалися від подарунків, тому їх згодом стали залишати на підлозі.