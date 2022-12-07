Кто придумал дарить подарки на Новый год и Рождество: интересные факты о праздниках

Традиция дарить подарки на Рождество, день Святого Николая и Новый год существует несколько тысяч лет. Этот обычай существовал еще в древнем Египте - подарки дарили в дни зимнего солнцестояния.
Что известно о традиции класть подарки под елку - читайте в материале Styler.
Одной версии по поводу традиции дарить подарки не существует, и этот обычай приписывают сразу нескольким историческим периодам и народам. Известны также факты о подношении даров со времен древних цивилизаций.
К примеру, в Вавилоне в зимний период почитали бога Таммуза и совершали обряд возложения даров по высокие деревья.
В Древнем Риме был праздник Сатурналии, который по своим описаниям был похож на празднование Нового года. Его отмечали в честь окончания сбора урожая - в декабре, в канун дня зимнего солнцестояния.
Праздник длился несколько дней, и граждане не учились, не работали, отменялись государственные дела и даже казни. Кроме того, была традиция подношения даров - богачи дарили друг другу драгоценности и раздавали мелкие подарки беднякам.
Древние римляне дарили друг другу подарки, сделанные своими руками, фрукты, ветки деревьев. Самые щедрые подарки дарили философам и ученым - их особо почитали в то время.
В день зимнего солнцестояния обменивались подарками и викинги.
Отсчет нового года с 1 января ввел римский император Юлий Цезарь - в 46 году до н. э. Древние римляне в этот день приносили жертвоприношения Янусу.
А вот дарить подарки именно на Рождество связывают с христианством - по библейской легенде, в ночь рождения Иисуса Христа волхвы принесли к дому его родителей дары - золото, ладан и смирну.
Во многих культурах подарки приносит Святой Николай. В США и еще нескольких странах - Санта-Клаус. А вот Дед Мороз существует только в России и нескольких странах постсоветского пространства.
В Германии, Венгрии, Швейцарии, Чехии и Лихтенштейне подарки приносит Кристкинд - это молодая девушка в образе ангела, которой дети пишут письма.
В Италии существует собственный персонаж - Бефана. Это женщина, которая летает на метле, а на Рождество спускается по дымоходу, чтобы оставить подарок.
В Испании есть своя легенда о подарках - о Трех Королях. Дети пишут им письма о своих пожеланиях, и они приходят в ночь на Рождество с подарками. Обычно это сладости, которые оставляют в ботинке возле окна.
С древних времен основными подарками были сладости, яблоки, выпечка, а также мелкие подарки - лента, шкатулка, ремень, заколка, игрушка. Долгое время подарки было принято оставлять в башмаке у окна или возле камина. А потом на камин стали вешать чулки.
Со временем подарки стали объемнее и дороже, поэтому в чулки и башмаки они помещаться перестали. Их стали просто оставлять просто под елкой.
В Великобритании, Шотландии долгое время существовал обычай вешать подарки на елку - так делала королева Виктория. Но ветки елок ломались от подарков, поэтому их со временем также стали оставлять на полу.
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