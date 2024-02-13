Хто з пенсіонерів може отримати 100% знижки при оплаті за комуналку

Кому надають пільгу

Користуватися 100% знижкою у межах встановлених норм мають право пенсіонери, які працювали як:

Педагогічні працівники

Медичні працівники

Фармацевти

Спеціалісти з захисту рослин

Працівники музеїв та бібліотек

Працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури

Варто зазначити, що пільга надається виключно тільки працівникам цих сфер і членам сім'ї така знижка не надається.

Умови надання пільги

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім'ї за попередні шість місяців, з розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. З 1 січня 2024 року розмір податкової соціальної пільги становить 4240 гривень.

Пільга надається протягом 12 місяців від місяця визначення такого права.

Які потрібні документи

Довідка або записи в трудовій книжці, які засвідчують дані про роботу людини в сільській місцевості за окремими спеціальностями

На підставі наданих документів інформація про пільговика вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (Реєстр).

Для призначення пільги пенсіонерам потрібно надати:

Заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу

Документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості

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