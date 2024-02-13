Хто з пенсіонерів може отримати 100% знижки при оплаті за комуналку

В Україні деякі пенсіонери мають право на 100% знижку при оплаті за використання комунальних послуг. Це стосується пенсіонерів, які працювали на певних посадах та проживають в сільській місцевості. В них є право на повну знижку на оплату, купівлю твердого та рідкого пічного палива, а також зрідженого газу.
Хто з пенсіонерів має право на таку знижку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Пенсійний фонд України.
Користуватися 100% знижкою у межах встановлених норм мають право пенсіонери, які працювали як:
Варто зазначити, що пільга надається виключно тільки працівникам цих сфер і членам сім'ї така знижка не надається.
Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім'ї за попередні шість місяців, з розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. З 1 січня 2024 року розмір податкової соціальної пільги становить 4240 гривень.
Пільга надається протягом 12 місяців від місяця визначення такого права.
Для призначення пільги пенсіонерам потрібно надати:
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