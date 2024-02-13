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Хто з пенсіонерів може отримати 100% знижки при оплаті за комуналку

Хто з пенсіонерів має право на 100% знижки на оплату комунальних (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні деякі пенсіонери мають право на 100% знижку при оплаті за використання комунальних послуг. Це стосується пенсіонерів, які працювали на певних посадах та проживають в сільській місцевості. В них є право на повну знижку на оплату, купівлю твердого та рідкого пічного палива, а також зрідженого газу.

Хто з пенсіонерів має право на таку знижку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Пенсійний фонд України.

Кому надають пільгу

Користуватися 100% знижкою у межах встановлених норм мають право пенсіонери, які працювали як:

  • Педагогічні працівники
  • Медичні працівники
  • Фармацевти
  • Спеціалісти з захисту рослин
  • Працівники музеїв та бібліотек
  • Працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури

Варто зазначити, що пільга надається виключно тільки працівникам цих сфер і членам сім'ї така знижка не надається.

Умови надання пільги

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім'ї за попередні шість місяців, з розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. З 1 січня 2024 року розмір податкової соціальної пільги становить 4240 гривень.

Пільга надається протягом 12 місяців від місяця визначення такого права.

Які потрібні документи

  • Довідка або записи в трудовій книжці, які засвідчують дані про роботу людини в сільській місцевості за окремими спеціальностями
  • На підставі наданих документів інформація про пільговика вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (Реєстр).

Для призначення пільги пенсіонерам потрібно надати:

  • Заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу
  • Документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості

Куди звертатися

  • Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів:
  • особисто, через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштою, на адресу органу Фонду;
  • online - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.
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Комунальні платежіпільгипенсіонери