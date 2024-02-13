Кто из пенсионеров может получить 100% скидку при оплате за коммуналку

В Украине некоторые пенсионеры имеют право на 100% скидку при оплате использования коммунальных услуг. Это касается пенсионеров, работавших на определенных должностях и проживающих в сельской местности. Они имеют право на полную скидку на оплату, покупку твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.
Кто из пенсионеров имеет право на такую скидку, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Пользоваться 100% скидкой в пределах установленных норм имеют право пенсионеры, работавшие как:
Стоит отметить, что льгота предоставляется только работникам этих сфер и членам семьи такая скидка не предоставляется.
Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. С 1 января 2024 размер налоговой социальной льготы составляет 4240 гривен.
Льгота предоставляется в течение 12 месяцев от месяца для определения такого права.
Для назначения льготы пенсионерам нужно предоставить:
Куда обращаться
Раньше мы писали о том, кто из украинцев может получить 75% скидки при оплате за коммуналку.
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