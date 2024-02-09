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Українці можуть отримати 75% знижки на комуналку: як оформити пільгу

П'ятниця 09 лютого 2024 15:31
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Українці можуть отримати 75% знижки на комуналку: як оформити пільгу Фото: Хто отримає пільгу на сплату комуналки (if.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Деякі жителі України можуть користуватися знижкою в 75% на суму комунальних платежів. Однак для отримання цієї пільги необхідно правильно оформити відповідні документи та процедури.

Як це зробити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.

Хто має право на знижку по комуналці

Без урахування середньомісячного доходу така пільга надається у розмірі 75 % знижки:

  • учасникам бойових дій;
  • постраждалим учасникам Революції Гідності;
  • реабілітованим особам із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;
  • колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

Для отримання пільги за комунальні послуги необхідно подати заявку до Пенсійного фонду України (ПФУ) за одним із наступних способів:

  • Через вебпортал електронних послуг ПФУ
  • За допомогою мобільного додатка ПФУ
  • Особисто, звернувшись до відділення ПФУ
  • Поштою, надіславши заяву та необхідні документи

Необхідні документи для отримання пільги:

  • Паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України
  • Документи, що підтверджують право пільговика на користування пільгами
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)
  • Довідка про включення до облікових документів внутрішньо переміщеної особи
  • Договір оренди житла або інші відповідні документи

Нагадаємо, що в Україні зробили заяву для пенсіонерів.

Раніше ми розповідали, коли пенсіонери отримуватимуть більші виплати.

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