Українці можуть отримати 75% знижки на комуналку: як оформити пільгу
Фото: Хто отримає пільгу на сплату комуналки (if.gov.ua)
Деякі жителі України можуть користуватися знижкою в 75% на суму комунальних платежів. Однак для отримання цієї пільги необхідно правильно оформити відповідні документи та процедури.
Як це зробити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.
Хто має право на знижку по комуналці
Без урахування середньомісячного доходу така пільга надається у розмірі 75 % знижки:
- учасникам бойових дій;
- постраждалим учасникам Революції Гідності;
- реабілітованим особам із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;
- колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків.
Для отримання пільги за комунальні послуги необхідно подати заявку до Пенсійного фонду України (ПФУ) за одним із наступних способів:
- Через вебпортал електронних послуг ПФУ
- За допомогою мобільного додатка ПФУ
- Особисто, звернувшись до відділення ПФУ
- Поштою, надіславши заяву та необхідні документи
Необхідні документи для отримання пільги:
- Паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України
- Документи, що підтверджують право пільговика на користування пільгами
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)
- Довідка про включення до облікових документів внутрішньо переміщеної особи
- Договір оренди житла або інші відповідні документи
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