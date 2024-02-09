Українці можуть отримати 75% знижки на комуналку: як оформити пільгу

Фото: Хто отримає пільгу на сплату комуналки (if.gov.ua)

Деякі жителі України можуть користуватися знижкою в 75% на суму комунальних платежів. Однак для отримання цієї пільги необхідно правильно оформити відповідні документи та процедури.

Як це зробити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.