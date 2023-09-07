Хто з українських школярів має право на безкоштовне харчування: перелік категорій

Хто має право на безплатне харчування у школі

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що закон передбачає надання безплатного харчування таким категоріям школярів:

сироти

діти, які позбавлені батьківського піклування

з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах)

з малозабезпечених сімей

з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників бойових дій

внутрішньо переміщені особи

зі статусом дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

діти - внутрішньо переміщені особи

учні закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, евакуйованих із зони відчуження

Зокрема, місцеве самоврядування має право розширювати цей перелік, якщо дозволяє бюджет.

Хто може платити половину суми за харчування

До категорії батьків, які можуть платити лише 50% вартості шкільного харчування відносяться сім'ї, у яких троє та більше дітей.

Щоб отримати пільги на шкільне харчування, батьки повинні:

написати заяву директору закладу освіти

надати документи, які підтверджують право на отримання пільги

Кратність харчування - це скільки разів протягом дня діти організовано харчуються у закладі освіти. Це залежить від типу закладу освіти, віку дітей, кількості годин перебування дитини в закладі освіти, наявності пільг.

Рішення ж про надання пільг на харчування іншим категоріям дітей місцеві влади приймають у межах видатків місцевого бюджету.

Відповідно до законодавства кратність харчування в закладах освіти може становити: