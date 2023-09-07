Хто з українських школярів має право на безкоштовне харчування: перелік категорій

В Україні 1 вересня розпочався новий навчальний рік. Є категорії дітей, які мають право на безоплатне або частково платне харчування у їдальнях школи.
Які документи повинні подати батьки, щоб дитина безкоштовно харчувалась, пише Освітній омбудсмен.
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що закон передбачає надання безплатного харчування таким категоріям школярів:
Зокрема, місцеве самоврядування має право розширювати цей перелік, якщо дозволяє бюджет.
До категорії батьків, які можуть платити лише 50% вартості шкільного харчування відносяться сім'ї, у яких троє та більше дітей.
Щоб отримати пільги на шкільне харчування, батьки повинні:
Кратність харчування - це скільки разів протягом дня діти організовано харчуються у закладі освіти. Це залежить від типу закладу освіти, віку дітей, кількості годин перебування дитини в закладі освіти, наявності пільг.
Рішення ж про надання пільг на харчування іншим категоріям дітей місцеві влади приймають у межах видатків місцевого бюджету.
Відповідно до законодавства кратність харчування в закладах освіти може становити:
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