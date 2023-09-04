Як скласти тривожний рюкзак для школяра так, щоб дитині було комфортно в укритті
Цей навчальний рік у більшості шкіл проходитиме в очному форматі. При цьому діти під час тривог повинні будуть перебувати в укритті.
Про те, що має бути у тривожному рюкзаку дитини, розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Що покласти дитині в тривожний рюкзак
Батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття.
У нього варто покласти:
- поживні батончики, снеки довготривалого зберігання
- пляшку питної води
- вологі серветки
- теплу легку ковдру
- записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси)
- додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і павербанком
- медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі (попередньо поінформувавши про це класного керівника й вклавши інструкцію, як саме потрібно давати препарат)
- кілька речей, які створять дитині атмосферу комфорту. Це може бути книжка, розмальовка або улюблена іграшка
"Не перевантажуйте наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце", - зазначають у Міністерстві.
Як зібрати тривожний рюкзак для школяра (інфографіка Центру громадського здоров'я)
Як організувати здорове харчування для школяра
У МОЗ пояснили, як правильно організувати харчування дитини під час навчання, щоб вона отримувала усі необхідні речовини. Експерти назвали 7 головних правил:
- виробіть здорові звички для дитини - вона має снідати, обідати в конкретній годині, вечеряти не пізніше ніж за 2,5 години до сну
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замініть водою всі інші напої - соки, фреші та солодка вода містять цукор, а він може стати причиною розвитку карієсу та набору зайвої ваги
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вибирайте цілозернові продукти - вони місять більше корисних речовин, тому збагатять організм необхідними нутрієнтами
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подбайте про здорові перекуси - найкраще для цього вибирати овочеву соломку (моркву, селеру), горіхи та насіння
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вибирайте фрукти і ягоди на десерт - вони містять менше калорій, тому дитина не набере вагу і не споживатиме доданого цукру
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відмовтеся від харчового "сміття" - чипси, сухарики і тому подібне бажано повністю виключити з раціону, або хоча б звести до мінімуму
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заохочуйте рухову активність - дитині потрібно багато рухатися, для цього запишіть її на спортивні гуртки, заняття танцями тощо
Раніше ми писали про те, як організувати робоче місце школяра.
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