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Як скласти тривожний рюкзак для школяра так, щоб дитині було комфортно в укритті

Понеділок 04 вересня 2023 18:04
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Як скласти тривожний рюкзак для школяра так, щоб дитині було комфортно в укритті Що покласти дитині у тривожний рюкзак (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Цей навчальний рік у більшості шкіл проходитиме в очному форматі. При цьому діти під час тривог повинні будуть перебувати в укритті.

Про те, що має бути у тривожному рюкзаку дитини, розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Що покласти дитині в тривожний рюкзак

Батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття.

У нього варто покласти:

  • поживні батончики, снеки довготривалого зберігання
  • пляшку питної води
  • вологі серветки
  • теплу легку ковдру
  • записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси)
  • додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і павербанком
  • медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі (попередньо поінформувавши про це класного керівника й вклавши інструкцію, як саме потрібно давати препарат)
  • кілька речей, які створять дитині атмосферу комфорту. Це може бути книжка, розмальовка або улюблена іграшка

"Не перевантажуйте наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце", - зазначають у Міністерстві.

Як скласти тривожний рюкзак для школяра так, щоб дитині було комфортно в укриттіЯк зібрати тривожний рюкзак для школяра (інфографіка Центру громадського здоров'я)

Як організувати здорове харчування для школяра

У МОЗ пояснили, як правильно організувати харчування дитини під час навчання, щоб вона отримувала усі необхідні речовини. Експерти назвали 7 головних правил:

  • виробіть здорові звички для дитини - вона має снідати, обідати в конкретній годині, вечеряти не пізніше ніж за 2,5 години до сну

  • замініть водою всі інші напої - соки, фреші та солодка вода містять цукор, а він може стати причиною розвитку карієсу та набору зайвої ваги

  • вибирайте цілозернові продукти - вони місять більше корисних речовин, тому збагатять організм необхідними нутрієнтами

  • подбайте про здорові перекуси - найкраще для цього вибирати овочеву соломку (моркву, селеру), горіхи та насіння

  • вибирайте фрукти і ягоди на десерт - вони містять менше калорій, тому дитина не набере вагу і не споживатиме доданого цукру

  • відмовтеся від харчового "сміття" - чипси, сухарики і тому подібне бажано повністю виключити з раціону, або хоча б звести до мінімуму

  • заохочуйте рухову активність - дитині потрібно багато рухатися, для цього запишіть її на спортивні гуртки, заняття танцями тощо

Раніше ми писали про те, як організувати робоче місце школяра.

Читайте також про 5 найбільших змін у школах цього року.

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