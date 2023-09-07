Кто из украинских школьников имеет право на бесплатное питание: список категорий

В Украине 1 сентября начался новый учебный год. Есть категории детей, которые имеют право на бесплатное или частично платное питание в столовой школы.
Какие документы должны подать родители, чтобы ребенок бесплатно питался, пишет Освітній омбудсмен.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что закон предусматривает предоставление бесплатного питания таким категориям школьников:
В частности, местное самоуправление имеет право расширять этот список, если позволяет бюджет.
К категории родителей, которые могут платить только 50% стоимости школьного питания, относятся семьи, в которых трое и больше детей.
Чтобы получить льготы на школьное питание, родители должны:
Кратность питания - это сколько раз в течение дня дети организованно питаются в учебном заведении. Это зависит от типа учебного заведения, возраста детей, количества часов пребывания ребенка в учебном заведении, наличия льгот.
Решение же о предоставлении льгот по питанию другим категориям детей местные власти принимают в пределах расходов местного бюджета.
В соответствии с законодательством кратность питания в учебных заведениях может составлять:
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