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"Хто хоче стати мільйонером?" Пройдіть цікавий тест про шоу та перевірте свої знання

Нове шоу "Хто хоче стати мільйонером?" (фото надане прес-службою)
Автор: Поліна Іваненко

Коли вперше показали шоу "Хто хоче стати мільйонером?" на телебаченні? Хто веде українську версію? Чи правда, що про телевікторину знімали фільми і серіали - які саме?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас цікавий тест, який допоможе вам більше дізнатися про квіз-шоу, про яке знають у 160 країнах.

Перевірте себе на мільйон і випробуйте свою першу вогнетривку впевненість у власних знаннях. Дивіться "Хто хоче стати мільйонером?" щопонеділка о 19.00 на ICTV2 і відповідайте на питання шоу разом з учасниками. А поки проходьте тест!

1. Хто є ведучим української шоу-програми "Хто хоче стати мільйонером"?

  • A. Олена Фроляк
  • B. Стас Боклан
  • C. Олександр Педан
  • D. Сергій Притула.

2. У британській версії шоу виграв майор Чарльз Інгрем. Як йому це вдалося?

  • A. відтискався від підлоги між питаннями
  • B. взяв у заручники ведучого
  • C. використав підказки спільника, який кашляв у залі
  • D. подзвонив мамі на останньому питанні.

3. Звідки пішла ідея шоу "Мільйонер" у світі?

  • A. з Венесуели
  • B. з нетрів
  • C. з Британії
  • D. з Житомира.

"Хто хоче стати мільйонером?" (фото надане прес-службою)

4. Звідки походить назва гри «Хто хоче стати мільйонером?

  • A. від дитячої гри
  • B. зі сну Селін Діон
  • C. від жарту Ален Делона
  • D. з пісні Коула Портера.

5.  Скільки глядачів дивились шоу "Мільйонер" у 2021 році?

  • A. 100 тисяч
  • B. 2 мільйони
  • C. 10 мільйонів
  • D. 500 тисяч.

6.  Яка компанія є основоположником гри "Як стати мільйонером" у світі?

  • A. Sony Pictures Television
  • B. Disney
  • C. Star Light Media
  • D. Netflix.

7. Який фільм знятий за мотивами програми "Як стати мільйонером"?

  • A. "Мільйонер мимоволі"
  • B. "Майор Кашель"
  • C. "Мільйонер із нетрів"
  • D. "Папік".

Правильні відповіді: 1 - В, 2 - С, 3 - С, 4 - D, 5 - С, 6 - А, 7 - С.

До слова, раніше ми розповідали, хто залишив "Холостяк" у п'ятому випуску.

Окрім цього, нещодавно ми називали нові українські серіали, які варто подивитися.

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