"Хто хоче стати мільйонером?" Пройдіть цікавий тест про шоу та перевірте свої знання

Перевірте себе на мільйон і випробуйте свою першу вогнетривку впевненість у власних знаннях. Дивіться "Хто хоче стати мільйонером?" щопонеділка о 19.00 на ICTV2 і відповідайте на питання шоу разом з учасниками. А поки проходьте тест!

1. Хто є ведучим української шоу-програми "Хто хоче стати мільйонером"?

A. Олена Фроляк

B. Стас Боклан

C. Олександр Педан

D. Сергій Притула.

2. У британській версії шоу виграв майор Чарльз Інгрем. Як йому це вдалося?

A. відтискався від підлоги між питаннями

B. взяв у заручники ведучого

C. використав підказки спільника, який кашляв у залі

D. подзвонив мамі на останньому питанні.

3. Звідки пішла ідея шоу "Мільйонер" у світі?

A. з Венесуели

B. з нетрів

C. з Британії

D. з Житомира.

"Хто хоче стати мільйонером?" (фото надане прес-службою)

4. Звідки походить назва гри «Хто хоче стати мільйонером?

A. від дитячої гри

B. зі сну Селін Діон

C. від жарту Ален Делона

D. з пісні Коула Портера.

5. Скільки глядачів дивились шоу "Мільйонер" у 2021 році?

A. 100 тисяч

B. 2 мільйони

C. 10 мільйонів

D. 500 тисяч.

6. Яка компанія є основоположником гри "Як стати мільйонером" у світі?

A. Sony Pictures Television

B. Disney

C. Star Light Media

D. Netflix.

7. Який фільм знятий за мотивами програми "Як стати мільйонером"?

A. "Мільйонер мимоволі"

B. "Майор Кашель"

C. "Мільйонер із нетрів"

D. "Папік".

Правильні відповіді: 1 - В, 2 - С, 3 - С, 4 - D, 5 - С, 6 - А, 7 - С.