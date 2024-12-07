"Хто хоче стати мільйонером?" Пройдіть цікавий тест про шоу та перевірте свої знання

Коли вперше показали шоу "Хто хоче стати мільйонером?" на телебаченні? Хто веде українську версію? Чи правда, що про телевікторину знімали фільми і серіали - які саме?
РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас цікавий тест, який допоможе вам більше дізнатися про квіз-шоу, про яке знають у 160 країнах.
Перевірте себе на мільйон і випробуйте свою першу вогнетривку впевненість у власних знаннях. Дивіться "Хто хоче стати мільйонером?" щопонеділка о 19.00 на ICTV2 і відповідайте на питання шоу разом з учасниками. А поки проходьте тест!
"Хто хоче стати мільйонером?" (фото надане прес-службою)
Правильні відповіді: 1 - В, 2 - С, 3 - С, 4 - D, 5 - С, 6 - А, 7 - С.
До слова, раніше ми розповідали, хто залишив "Холостяк" у п'ятому випуску.
Окрім цього, нещодавно ми називали нові українські серіали, які варто подивитися.