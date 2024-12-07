"Кто хочет стать миллионером?" Пройдите интересный тест о шоу и проверьте свои знания

Когда впервые показали шоу "Кто хочет стать миллионером?" на телевидении? Кто ведет украинскую версию? Правда ли, что о телевикторине снимали фильмы и сериалы - какие именно?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило вам интересный тест, который поможет вам больше узнать о квиз-шоу, о котором знают в 160 странах.
Проверьте себя на миллион и испытайте свою первую огнеупорную уверенность в собственных знаниях. Смотрите "Хто хоче стати мільйонером" по понедельникам в 19.00 на ICTV2 и отвечайте на вопросы шоу вместе с участниками. А пока проходите тест!
"Кто хочет стать миллионером?" (фото предоставлено пресс-службой)
Правильные ответы: 1 - В, 2 - С, 3 - С, 4 - D, 5 - С, 6 - А, 7 - С.
К слову, раньше мы рассказывали, кто покинул "Холостяк" в пятом выпуске.
Кроме того, недавно мы называли новые украинские сериалы, которые стоит посмотреть.