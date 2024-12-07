"Хто хоче стати мільйонером?" Пройдіть цікавий тест про шоу та перевірте свої знання

Коли вперше показали шоу "Хто хоче стати мільйонером?" на телебаченні? Хто веде українську версію? Чи правда, що про телевікторину знімали фільми і серіали - які саме?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас цікавий тест, який допоможе вам більше дізнатися про квіз-шоу, про яке знають у 160 країнах.