"Кто хочет стать миллионером?" Пройдите интересный тест о шоу и проверьте свои знания

Когда впервые показали шоу "Кто хочет стать миллионером?" на телевидении? Кто ведет украинскую версию? Правда ли, что о телевикторине снимали фильмы и сериалы - какие именно?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило вам интересный тест, который поможет вам больше узнать о квиз-шоу, о котором знают в 160 странах.

Проверьте себя на миллион и испытайте свою первую огнеупорную уверенность в собственных знаниях. Смотрите "Хто хоче стати мільйонером" по понедельникам в 19.00 на ICTV2 и отвечайте на вопросы шоу вместе с участниками. А пока проходите тест!

1. Кто является ведущим украинской шоу-программы "Хто хоче стати мільйонером"?

A. Елена Фроляк

B. Стас Боклан

C. Александр Педан

D. Сергей Притула.

2. В британской версии шоу выиграл майор Чарльз Ингрем. Как ему это удалось?

A. отжимался от пола между вопросами

B. взял в заложники ведущего

C. использовал подсказки сообщника, который кашлял в зале

D. позвонил маме на последнем вопросе.

3. Откуда пошла идея шоу "Миллионер" в мире?

A. из Венесуэлы

B. из трущоб

C. из Британии

D. из Житомира.

"Кто хочет стать миллионером?" (фото предоставлено пресс-службой)

4. Откуда происходит название игры "Кто хочет стать миллионером"?

A. от детской игры

B. из сна Селин Дион

C. от шутки Ален Делона

D. из песни Коула Портера.

5. Сколько зрителей смотрели шоу "Миллионер" в 2021 году?

A. 100 тысяч

B. 2 миллиона

C. 10 миллионов

D. 500 тысяч.

6. Какая компания является основателем игры "Как стать миллионером" в мире?

A. Sony Pictures Television

B. Disney

C. Star Light Media

D. Netflix.

7. Какой фильм снят по мотивам программы "Как стать миллионером"?

A. "Миллионер поневоле"

B. "Майор Кашель"

C. "Миллионер из трущоб"

D. "Папик".

Правильные ответы: 1 - В, 2 - С, 3 - С, 4 - D, 5 - С, 6 - А, 7 - С.