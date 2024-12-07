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"Кто хочет стать миллионером?" Пройдите интересный тест о шоу и проверьте свои знания

Суббота 07 декабря 2024 17:09
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"Кто хочет стать миллионером?" Пройдите интересный тест о шоу и проверьте свои знания Новое шоу "Кто хочет стать миллионером?" (фото предоставлено пресс-службой)
Автор: Полина Иваненко

Когда впервые показали шоу "Кто хочет стать миллионером?" на телевидении? Кто ведет украинскую версию? Правда ли, что о телевикторине снимали фильмы и сериалы - какие именно?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило вам интересный тест, который поможет вам больше узнать о квиз-шоу, о котором знают в 160 странах.

Проверьте себя на миллион и испытайте свою первую огнеупорную уверенность в собственных знаниях. Смотрите "Хто хоче стати мільйонером" по понедельникам в 19.00 на ICTV2 и отвечайте на вопросы шоу вместе с участниками. А пока проходите тест!

1. Кто является ведущим украинской шоу-программы "Хто хоче стати мільйонером"?

  • A. Елена Фроляк
  • B. Стас Боклан
  • C. Александр Педан
  • D. Сергей Притула.

2. В британской версии шоу выиграл майор Чарльз Ингрем. Как ему это удалось?

  • A. отжимался от пола между вопросами
  • B. взял в заложники ведущего
  • C. использовал подсказки сообщника, который кашлял в зале
  • D. позвонил маме на последнем вопросе.

3. Откуда пошла идея шоу "Миллионер" в мире?

  • A. из Венесуэлы
  • B. из трущоб
  • C. из Британии
  • D. из Житомира.

&quot;Кто хочет стать миллионером?&quot; Пройдите интересный тест о шоу и проверьте свои знания

"Кто хочет стать миллионером?" (фото предоставлено пресс-службой)

4. Откуда происходит название игры "Кто хочет стать миллионером"?

  • A. от детской игры
  • B. из сна Селин Дион
  • C. от шутки Ален Делона
  • D. из песни Коула Портера.

5. Сколько зрителей смотрели шоу "Миллионер" в 2021 году?

  • A. 100 тысяч
  • B. 2 миллиона
  • C. 10 миллионов
  • D. 500 тысяч.

6. Какая компания является основателем игры "Как стать миллионером" в мире?

  • A. Sony Pictures Television
  • B. Disney
  • C. Star Light Media
  • D. Netflix.

7. Какой фильм снят по мотивам программы "Как стать миллионером"?

  • A. "Миллионер поневоле"
  • B. "Майор Кашель"
  • C. "Миллионер из трущоб"
  • D. "Папик".

Правильные ответы: 1 - В, 2 - С, 3 - С, 4 - D, 5 - С, 6 - А, 7 - С.

К слову, раньше мы рассказывали, кто покинул "Холостяк" в пятом выпуске.

Кроме того, недавно мы называли новые украинские сериалы, которые стоит посмотреть.

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