"Кто хочет стать миллионером?" Пройдите интересный тест о шоу и проверьте свои знания
Когда впервые показали шоу "Кто хочет стать миллионером?" на телевидении? Кто ведет украинскую версию? Правда ли, что о телевикторине снимали фильмы и сериалы - какие именно?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило вам интересный тест, который поможет вам больше узнать о квиз-шоу, о котором знают в 160 странах.
Проверьте себя на миллион и испытайте свою первую огнеупорную уверенность в собственных знаниях. Смотрите "Хто хоче стати мільйонером" по понедельникам в 19.00 на ICTV2 и отвечайте на вопросы шоу вместе с участниками. А пока проходите тест!
1. Кто является ведущим украинской шоу-программы "Хто хоче стати мільйонером"?
- A. Елена Фроляк
- B. Стас Боклан
- C. Александр Педан
- D. Сергей Притула.
2. В британской версии шоу выиграл майор Чарльз Ингрем. Как ему это удалось?
- A. отжимался от пола между вопросами
- B. взял в заложники ведущего
- C. использовал подсказки сообщника, который кашлял в зале
- D. позвонил маме на последнем вопросе.
3. Откуда пошла идея шоу "Миллионер" в мире?
- A. из Венесуэлы
- B. из трущоб
- C. из Британии
- D. из Житомира.
"Кто хочет стать миллионером?" (фото предоставлено пресс-службой)
4. Откуда происходит название игры "Кто хочет стать миллионером"?
- A. от детской игры
- B. из сна Селин Дион
- C. от шутки Ален Делона
- D. из песни Коула Портера.
5. Сколько зрителей смотрели шоу "Миллионер" в 2021 году?
- A. 100 тысяч
- B. 2 миллиона
- C. 10 миллионов
- D. 500 тысяч.
6. Какая компания является основателем игры "Как стать миллионером" в мире?
- A. Sony Pictures Television
- B. Disney
- C. Star Light Media
- D. Netflix.
7. Какой фильм снят по мотивам программы "Как стать миллионером"?
- A. "Миллионер поневоле"
- B. "Майор Кашель"
- C. "Миллионер из трущоб"
- D. "Папик".
Правильные ответы: 1 - В, 2 - С, 3 - С, 4 - D, 5 - С, 6 - А, 7 - С.
К слову, раньше мы рассказывали, кто покинул "Холостяк" в пятом выпуске.
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