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Хрусткі квашені огірки за "бабусиним рецептом": зберігати можна просто на кухні

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Понеділок 01 серпня 2022 08:18
Хрусткі квашені огірки за "бабусиним рецептом": зберігати можна просто на кухні Скріншот відео: Солоні квашені огірки за рецептом Лілії Цвіт
Автор: Світлана Мащенко

Сезон соління, квашення й маринування триває, тому пропонуємо вам рецепт ідеальних квашених огірків за "бабусиним рецептом". Вони виходять довготривалими і можуть стояти без холоду погреба або холодильника.

Сімейним рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 1 л банку:

  • кріп - 1 суцвіття
  • лавровий лист - 1 шт.
  • часник - 2 зубчика
  • перець духмяний (або суміш) - 0,5 ч. л.
  • корінь хрону - 3-4 см
  • листя хрону
  • огірки - близько 400 г
  • сіль - 1 ст. л. з верхом (35 г)

Покрокове приготування

Помийте огірки. Замочіть огірки на 1 годину у холодній воді. Відріжте кінчики. Покладіть на дно банок спеції: парасольки кропу, корінь хріну, часник, духмяний перець (або суміш перців), зелене листя хрону.

Зверху покладіть огірки і сіль (1 ложка солі з верхом на літрову банку)

Залийте холодною водою до повної банки і прикрийте нещільно кришкою Покрутіть й пообертайте банку, щоб розчинилася сіль.

Поставте кожну банку на миску, тому що при квашенні буде витікати рідина.

Залиште огірки солитися протягом трьох днів в темному місці при кімнатній температурі.

Раз на день струшуйте банку, щоб процес бродіння відбувався рівномірно. Через три дні злийте розсіл.

У банку знову додайте столову ложку солі і залийте окропом.

Закрийте щільною кришкою і гарненько струсите банку. Переверніть її хвилин на п'ять.

Наші огірки готові! Їх можна зберігати при кімнатній температурі довше, ніж при звичайному квашенні.

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