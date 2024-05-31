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Хрустящие кабачки в пивном кляре: рецепт вкусной закуски к обеду

Пятница 31 мая 2024 14:30
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Хрустящие кабачки в пивном кляре: рецепт вкусной закуски к обеду Хрустящие кабачки в пивном кляре (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Кабачки - один из самых распространенных и полезных овощей. Из него можно приготовить множество блюд, от салатов до лапши и даже овощных фрикаделек. Один из самых простых вариантов, который сэкономит время и усилия, является приготовление кабачков в кляре, что придает блюду незабываемый вкус.

О том, как готовить кабачки в кляре с пивом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.

Что нужно для кабачков в пивном кляре

Для того чтобы приготовить такую простую закуску, вам нужны следующие ингредиенты:

  • кабачок - 1 шт.;
  • мука - 140 г;
  • яйца - 1 шт.;
  • пиво - 150 мл;
  • сушеный чеснок - 5 г;
  • масло - 40 мл;
  • перец - по вкусу;
  • соль - по вкусу.

Как готовить кабачки в пивном кляре

Помойте кабачок, уберите влагу полотенцем или салфетками и нарежьте овощ на кружки шириной 1 см.

Переложите нарезанный кабачок в миску, добавьте соль и перец по вкусу, чеснок - и перемешайте компоненты.

Приготовьте кляр: для этого в миску разбейте яйцо, добавьте 100 г муки и соли. Слегка перемешайте и постепенно влейте пиво, не переставая перемешиваться. Смешайте все до однородной смеси.

Насыпьте в миску оставшуюся муку, обваляйте кабачок, после чего окуните кусочек в кляр. Разогрейте масло на сковороде, после чего обжарьте кабачки с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовые кабачки выложите на салфетку или бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир - и кабачки можно есть.

Кстати, недавно мы писали о том, как готовить панкейки с сыром и ветчиной.

А также рассказывали, как приготовить творожную закуску по самому простому рецепту.

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