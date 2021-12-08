"Хрущевки" в 5 и 9 этажей: стало известно, почему такие дома строили в СССР

Также в советское время много строили 5-этажных "хрущевок", но к началу 1970-х годов появилась необходимость строительства более высоких жилых домов.

При этом, согласно нормативам безопасности, дома более 28 метров должны были оснащаться пожарной лестницей, пассажирским и грузовым лифтами. Эти требования увеличивали стоимость строительства и окупались только в домах более 12 этажей.

Поэтому в СССР решили строить дешевые и безопасные девятиэтажки. Высотки появились лишь после того, как пожарные машины оборудовали лестницей длиной 40 метров.

"Хрущевки" в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Первыми массово начали строить блочные односекционные (с одним подъездом) дома, которые назвали "башнями". В них были предусмотрены только одно- и двухкомнатные квартиры с санузлами и сидячими ваннами.

Высота потолков в таких домах составляла 2,5 метра. На каждом этаже размещалось по восемь квартир. В этих 9-этажках устанавливали пассажирский лифт и мусоропровод.

Позже на базе этой серии разработали многосекционные девятиэтажки и дома высотой 12 этажей, где были предусмотрены трехкомнатные квартиры, по одной на этаже.

"Хрущевки" в Киеве (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Согласно нормативам и рекомендациям врачей середины XX века, в СССР приняли норму строить пятиэтажные дома без лифта. Врачи сказали, что для человека подняться на пятый этаж пешком не будет большой проблемой, то есть здоровый организм выдержит эти нагрузки.

Соответственно, любое здание выше пяти этажей, согласно тому же принятому нормативу, необходимо было строить вместе с лифтами. Пятиэтажные дома строили, потому что это дешево, быстро: без мусоропровода, лифта.

В 50-60 годы этот вопрос был очень актуален, людей нужно было срочно переселить. Поэтому во всех городах-миллионниках и стотысячниках мы можем встретить пятиэтажки.