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Хрумкий і дуже корисний: суперперекус, яка ідеально замінює снеки

Названо корисну закуску, яка ідеально заміняє снеки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зелена гречка набирає популярності серед прихильників здорового способу життя. Особливо цінною вважається пророщена та підсушена крупа - справжній суперфуд, багатий на вітаміни, антиоксиданти та рослинний білок.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як легко додати таку гречку у раціон.

Користь для здоров'я

За словами ендокринолога Олени Доманської, пророщування "оживляє" гречку, активує ферменти, підвищує вміст вітамінів (особливо групи B, С та E), амінокислот і антиоксидантів.

Пророщування активує ферменти, які:

  • покращують перетравлення
  • зменшують навантаження на підшлункову
  • виводять токсини

Клітковина також стимулює роботу кишечника та мікрофлору.

Підсушування зберігає всі ці речовини, додаючи продукту приємну текстуру. Зокрема, в ній містяться:

  • білки
  • клітковина
  • магній, залізо, цинк
  • не містить глютену
  • додає енергії без стрибків цукру в крові

Пророщена та підсушена зелена гречка (фото: t.me/dr_olena_domanska)

Як їсти

Такий суперфуд дуже легко можна додати до раціону та вживати різними способами - у сирому вигляді, варену та підсмажену.

Як вживати:

  • як самостійну закуску
  • додавати в салати, смузі, йогурт
  • використовувати як здорову "хрумку" альтернативу снекам
  • посипка на десерти, салати чи овочеві страви

"Натурально, просто та смачно. Ідеально для перекусу в дорозі, на роботі або після тренування", - сказала експерт.

Не вживайте пророщену гречку після 2-3 днів з моменту пророщування, якщо вона зберігалася без холодильника. Завжди добре промивайте зерна перед вживанням.

Зберігайте підсушену гречку в герметичному контейнері в сухому місці.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Telegram-канал ендокринолога Олени Доманської та сайт WebMD.

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