Хрумкий і дуже корисний: суперперекус, яка ідеально замінює снеки

Користь для здоров'я

За словами ендокринолога Олени Доманської, пророщування "оживляє" гречку, активує ферменти, підвищує вміст вітамінів (особливо групи B, С та E), амінокислот і антиоксидантів.

Пророщування активує ферменти, які:

покращують перетравлення

зменшують навантаження на підшлункову

виводять токсини

Клітковина також стимулює роботу кишечника та мікрофлору.

Підсушування зберігає всі ці речовини, додаючи продукту приємну текстуру. Зокрема, в ній містяться:

білки

клітковина

магній, залізо, цинк

не містить глютену

додає енергії без стрибків цукру в крові

Пророщена та підсушена зелена гречка (фото: t.me/dr_olena_domanska)

Як їсти

Такий суперфуд дуже легко можна додати до раціону та вживати різними способами - у сирому вигляді, варену та підсмажену.

Як вживати:

як самостійну закуску

додавати в салати, смузі, йогурт

використовувати як здорову "хрумку" альтернативу снекам

посипка на десерти, салати чи овочеві страви

"Натурально, просто та смачно. Ідеально для перекусу в дорозі, на роботі або після тренування", - сказала експерт.

Не вживайте пророщену гречку після 2-3 днів з моменту пророщування, якщо вона зберігалася без холодильника. Завжди добре промивайте зерна перед вживанням.

Зберігайте підсушену гречку в герметичному контейнері в сухому місці.