Хрустящий и очень полезный: суперперекус, который идеально заменяет снеки

Зеленая гречка набирает популярность среди сторонников здорового образа жизни. Особенно ценной считается пророщенная и подсушенная крупа - настоящий суперфуд, богатый витаминами, антиоксидантами и растительным белком.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как легко добавить такую гречку в рацион.
По словам эндокринолога Елены Доманской, проращивание "оживляет" гречку, активирует ферменты, повышает содержание витаминов (особенно группы B, С и E), аминокислот и антиоксидантов.
Проращивание активирует ферменты, которые:
Клетчатка также стимулирует работу кишечника и микрофлору.
Подсушивание сохраняет все эти вещества, придавая продукту приятную текстуру. В частности, в ней содержатся:
Такой суперфуд очень легко можно добавить в рацион и употреблять различными способами - в сыром виде, вареную и поджаренную.
Как употреблять:
"Натурально, просто и вкусно. Идеально для перекуса в дороге, на работе или после тренировки", - сказала эксперт.
Не употребляйте пророщенную гречку после 2-3 дней с момента проращивания, если она хранилась без холодильника. Всегда хорошо промывайте зерна перед употреблением.
Храните подсушенную гречку в герметичном контейнере в сухом месте.
Вас может заинтересовать
При написании материала использовались следующие источники: Telegram-канал эндокринолога Елены Доманской и сайт WebMD.