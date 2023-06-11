Три помилки, які зроблять гречану кашу прісною і несмачною
Гречка одна з найпопулярніших українських каш, яку дуже просто готувати, якщо знати кілька важливих нюансів і не допускати банальних помилок.
Дізнайтеся, як треба готувати цю кашу, і чому вона така корисна - далі в матеріалі Styler.
Головні помилки при варінні гречки
- Відсутність правильно підготовки
Багато хто пропускає важливу процедуру - промивання гречки. Це змиває пил, частинки бруду. Після цього, щоб покращити смакові якості каші, її треба трохи підсушити і відправити на суху сковороду на кілька хвилин.
Саме ця хитрість дозволяє крупі стати насиченою і мати більш яскравий смак.
- Довге варіння та надлишок води
Краще користуватися мірними ємностями для того, щоб не помилитись у пропорціях. Класичне співвідношення це 1 до 2. Якщо ввести більше води, то гречка буде водянистою.
Не варто варити кашу понад 15 хвилин. Гарнір повинен сам "дійти" під кришкою.
- Відсутність спецій
Окрім солі та перці можна пробувати додавати куркуму, каррі, базилік, паприку та будь-які інші спеції.
Гречка буває різною
Ви можете не знати, але звичайна темна гречка - це вже термічно оброблена крупа. Щоб її приготувати, можна просто залити її окропом і залишити під кришкою на деякий час.
В гречку вбереться вода і вона буде готовою до споживання. Цей спосіб має багато переваг, адже гречана каша таким способом виходить розсипчастою і дуже смачною.
Цікаво, що таку крупу можна навіть заливати холодною водою, бульйоном чи соком. Залиште її на ніч під кришкою, і на ранок порадуйте себе смачним і поживним сніданком.
Зварити гречку - ще та наука (фото: freepik)
А от необроблену крупу, яку називають "білою" чи "зеленою", варити треба обов'язково. Каша з цієї крупи має в'язку консистенцію, і її дуже смачно додавати в суп.
Чим корисна гречка
За словами дієтолога Світлани Фус, гречана крупа містить незамінні амінокислоти - триптофан, лізин і метіонін, клітковину, вітаміни групи В, вітамін РР і Е, залізо, магній, мідь, фосфор та інші макро- і мікроелементи.
У гречаній крупі міститься речовина Д-хіроінозитол. Його класифікують як вітамін В8. Завдяки цій речовині підвищується чутливість тканин організму до інсуліну, краще йде засвоєння цукрів і знижує рівень глюкози в крові, він важливий для підтримки функціонування яєчників.
Більш корисною вважається зелена гречка, яка не зазнала термічної обробки.
Гречану кашу корисно доповнювати і збагачувати тваринним білком. Комбінація тваринного і рослинного білка сприятлива для організму людини. Корисна гречана каша з молоком, м'ясом, сиром і так далі.
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