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Хрустящие огурцы без стерилизации: самый простой рецепт полезной закрутки

Вторник 22 августа 2023 08:01
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Хрустящие огурцы без стерилизации: самый простой рецепт полезной закрутки Рецепт хрустящих огурцов без стерилизации (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Вкусные и хрустящие огурчики станут отличным дополнением к любому блюду зимой. Именно поэтому летом мы стараемся сделать как можно больше баночек с консервацией. Порой у нас не хватает терпения и времени, чтобы выполнить все необходимые процедуры, так как стерилизация овощей занимает несколько часов.

Как сделать вкусные и хрустящие огурцы без стерилизации, рассказали на YouTube-канале "Порадник".

Что вам понадобится

Для одной банки объемом в 3 литра вам нужно взять:

  • Огурцы
  • Морковь - 1 шт.
  • Луковица - 2 шт.
  • Чеснок - 1 головка
  • По 1 листочку - хрен, смородина, вишня, лавровый
  • Зонтик укропа
  • Соль - 5 ч. ложек
  • Сахар - 10 ч. ложек
  • Уксус - 100 г

Как готовить огурцы

Все ингредиенты нужно как следуют помыть и очистить от кожуры. Банку хорошо моем. Морковь режем полосками и складываем на дно банки.

Туда же добавляем лук, чеснок, листья и зонтик укропа. Далее в банку складываем помытые и подготовленные огурцы.

Заливаем банки кипятком и накрываем крышкой. Через 15 минут воду сливаем в кастрюлю и добавляем соль, сахар и уксус.

Доводим рассол до кипения и снова заливаем его в банки. А потом закатываем крышкой.

Банки убираем в сухое и прохладное место.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какой секретный ингредиент помогает сделать огурцы хрустящими.

А также мы писали о том, как приготовить сырую аджику по рецепту Клопотенко.

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