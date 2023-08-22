Хрустящие огурцы без стерилизации: самый простой рецепт полезной закрутки
Вкусные и хрустящие огурчики станут отличным дополнением к любому блюду зимой. Именно поэтому летом мы стараемся сделать как можно больше баночек с консервацией. Порой у нас не хватает терпения и времени, чтобы выполнить все необходимые процедуры, так как стерилизация овощей занимает несколько часов.
Как сделать вкусные и хрустящие огурцы без стерилизации, рассказали на YouTube-канале "Порадник".
Что вам понадобится
Для одной банки объемом в 3 литра вам нужно взять:
- Огурцы
- Морковь - 1 шт.
- Луковица - 2 шт.
- Чеснок - 1 головка
- По 1 листочку - хрен, смородина, вишня, лавровый
- Зонтик укропа
- Соль - 5 ч. ложек
- Сахар - 10 ч. ложек
- Уксус - 100 г
Как готовить огурцы
Все ингредиенты нужно как следуют помыть и очистить от кожуры. Банку хорошо моем. Морковь режем полосками и складываем на дно банки.
Туда же добавляем лук, чеснок, листья и зонтик укропа. Далее в банку складываем помытые и подготовленные огурцы.
Заливаем банки кипятком и накрываем крышкой. Через 15 минут воду сливаем в кастрюлю и добавляем соль, сахар и уксус.
Доводим рассол до кипения и снова заливаем его в банки. А потом закатываем крышкой.
Банки убираем в сухое и прохладное место.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какой секретный ингредиент помогает сделать огурцы хрустящими.
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