Хрустящие огурцы без стерилизации: самый простой рецепт полезной закрутки

Вкусные и хрустящие огурчики станут отличным дополнением к любому блюду зимой. Именно поэтому летом мы стараемся сделать как можно больше баночек с консервацией. Порой у нас не хватает терпения и времени, чтобы выполнить все необходимые процедуры, так как стерилизация овощей занимает несколько часов.

Как сделать вкусные и хрустящие огурцы без стерилизации, рассказали на YouTube-канале "Порадник".

Что вам понадобится

Для одной банки объемом в 3 литра вам нужно взять:

Огурцы

Морковь - 1 шт.

Луковица - 2 шт.

Чеснок - 1 головка

По 1 листочку - хрен, смородина, вишня, лавровый

Зонтик укропа

Соль - 5 ч. ложек

Сахар - 10 ч. ложек

Уксус - 100 г

Как готовить огурцы

Все ингредиенты нужно как следуют помыть и очистить от кожуры. Банку хорошо моем. Морковь режем полосками и складываем на дно банки.

Туда же добавляем лук, чеснок, листья и зонтик укропа. Далее в банку складываем помытые и подготовленные огурцы.

Заливаем банки кипятком и накрываем крышкой. Через 15 минут воду сливаем в кастрюлю и добавляем соль, сахар и уксус.

Доводим рассол до кипения и снова заливаем его в банки. А потом закатываем крышкой.

Банки убираем в сухое и прохладное место.