Хрумкі квашені огірки на зиму: як заготувати смачну солону закуску

Що потрібно для приготування квашених огірків

Для того, щоб заквасити огірки на зиму, потрібні такі продукти на банку об'ємом в 1 л:

вода - 0,7 л

огірки - 500-600 г;

сіль - 30-60 г;

червоний перець - до смаку;

хрін - 40-50 г;

часник - 3-4 зубчики;

кріп - 1 парасолька;

листя хрону - 1 листок;

листя винограду - 1-3 листки;

листя смородини - 4-6 листків;

листя вишні - 3-5 листків.

Якщо використовуєте більшу банку, збільште кількість інгредієнтів відповідно до об'єму.

Як солити огірки на зиму

Огірки для заквашування можна використовувати як домашні, так і магазинні, різні за розміром. Головне, щоб овочі були тверді, без пошкоджень та не надто гіркі. Надкушувати кожен огірок не треба, достатньо скуштувати один з врожаю - його можна одразу з'їсти або використати для салату.

Перед закладанням в банку огірки потрібно помити. Іноді радять замочити овочі в глибокій мисці на 2-3, проте це не обов'язково.

Однак залити огірки на невелику кількість часу водою все ж можна - тоді спливуть зіпсовані овочі, які необхідно відловити і викинути. Після замочування огірки ще раз необхідно ретельно промити і зачекати, доки вони обсохнуть.

Також промийте хрін, кріп та листя, розкладіть інгредієнти для квашених огірків на рушнику, щоб прибрати вологу. Потім необхідно почистити часник і хрін.

Квасити огірки можна в бочках та банках, попередньо неодмінно простерилізувавши останні. Також потрібно простерилізувати кришки для банок, щоб не зіпсувати закуску.

На дно банок викладіть кріп разом зі стеблом. Потім потрібно зробити "подушку" для огірків з частини листя. Зубчики часнику необхідно розрізати навпіл, а хрін - на невеликі шматочки, після чого покласти четвертину шматочків в банку.

Щільно викладіть 2-3 шари огірків, проте не варто намагатися втиснути якомога більше одразу - так можна пошкодити овочі. Знову викладіть шар складників, а на нього - огірки.

Коли всі складники закінчаться, додайте червоний, та, за бажанням, чорний перець-горошок. Також можна використовувати стручковий перець, помивши його перед додаванням до огірків.

В каструлі прокип'ятіть воду. Якщо огірків багато, краще одразу взяти для розсолу більше води. Важливо дотримуватися пропорцій солі та води, щоб отримати потрібну концентрацію.

Як квасити огірки (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа рецепти)

Зачекайте, доки вода стане кімнатної температури, а потім розмішайте в ній сіль. Хоча гарячий розсіл також використовують, з ним готують слабосолоні огірки, для квашених потрібна охолоджена рідина.

Залийте розсіл в банку так, щоб рідина повністю покривала всі продукти - інакше можуть утворюватися бактерії. Після цього закрийте банки стерильними кришками і перенесіть в прохолодне місце.

Краще одразу ставити банки в якісь посудини або на рушники - під час бродіння розсіл буде підійматися, тож може витікати з-під кришки.

Квашені огірки змінюють колір в розсолі (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа рецепти)

Коли огірки змінять свій колір, вони вважаються готовими. Тоді зберігати квашені огірки можна в холодильнику.