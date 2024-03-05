Христина Соловій зізналася, чому "порвала" з Вакарчуком

Співачка розкрила деталі співпраці з Вакарчуком

Зі слів знаменитості, між нею та Святославом не було конфліктів чи скандалів, однак в якийсь момент, каже Христина, музикант "дуже закрився".

"Між нами була дуже сильна емоційна близькість. В якийсь момент я не проконтролювала це. Навіть не можу згадати. Декілька разів пробувала з ним про це говорити, але він дуже закрився і вигородив між нами стіну, дистанцію", - розповіла Соловій.

"Думаю, що це було від мене, щось на кшталт необережного висловлювання. Декілька разів сказала, що не хочу, щоб моя музика звучала, як "Океан Ельзи", хочу шукати себе. Думаю, що його це образило", - зауважила вона.

Христина Соловій і Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/soloviyka)

Зірка зазначила, що допомога, надана лідером гурту "Океан Ельзи", полягала здебільшого в професійних порадах, яких, можливо, не було багато, але кожна з них була визначальною.

Соловій вважає, він обрав її для наставництва, бо тільки вона з його фаворитів займалася написанням пісень.

"Я думаю, що він вбачав себе в мені, якоюсь мірою. І через це і виникла у нас ця емоційна близькість. Коли ти досягаєш високого рівня як Святослав, зустрічаєш когось, хто приходить в цю сферу, тобі хочеться допомогти. У нас немає зараз хорошого спілкування, на жаль. Мені дуже прикро за це", - сказала співачка.

Чому артистка завершила співпрацю з Вакарчуком

Причиною розриву співпраці знаменитість назвала закінчення контракту.

"У нас немає причин насправді - закінчився контракт. Я чекала, коли він закінчиться. Я пішла з цієї співпраці повністю на своїх умовах, це все, що я можу сказати. Я вважаю, що це справедливо", - поділилася артистка.

Артистка зазначила, що вона цінує думку свого колишнього продюсера, але вона також пояснила свою особисту точку зору на причини розриву їхніх творчих стосунків.

"Я не витерпіла його закритості. Я була готова до діалогу. Ми спілкувалися останній раз через юристів. Мій контракт закінчився ще рік тому. Ми рік не могли погодити, як нам розійтися і як мені забрати свої права. Я не можу сказати, що це ті стосунки, яких би я хотіла при завершенні співпраці зі своїм продюсером", - додала Христина.