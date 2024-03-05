Христина Соловий призналась, почему "порвала" с Вакарчуком

Певица раскрыла детали сотрудничества с Вакарчуком

По словам знаменитости, между ней и Святославом не было конфликтов или скандалов, однако в какой-то момент, говорит Кристина, музыкант "очень закрылся".

"Между нами была очень сильная эмоциональная близость. В какой-то момент я не проконтролировала это. Даже не могу вспомнить. Несколько раз пробовала с ним об этом говорить, но он очень закрылся и выгородил между нами стену, дистанцию", - рассказала Соловий.

"Думаю, что это было от меня, что-то вроде неосторожного высказывания. Несколько раз сказала, что не хочу, чтобы моя музыка звучала, как "Океан Эльзы", хочу искать себя. Думаю, что его это оскорбило", - отметила она.

Христина Соловий и Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/soloviyka)

Звезда отметила, что помощь, оказанная лидером группы "Океан Эльзы", заключалась в основном в профессиональных советах, которых, возможно, не было много, но каждый из них был определяющим.

Соловий считает, он выбрал ее для наставничества, потому что только она из его фаворитов занималась написанием песен.

"Я думаю, что он видел себя во мне, в какой-то степени. И из-за этого и возникла у нас эта эмоциональная близость. Когда ты достигаешь высокого уровня как Святослав, встречаешь кого-то, кто приходит в эту сферу, тебе хочется помочь. У нас нет сейчас хорошего общения, к сожалению. Мне очень обидно за это", - сказала певица.

Почему артистка завершила сотрудничество с Вакарчуком

Причиной разрыва сотрудничества знаменитость назвала окончание контракта.

"У нас нет причин на самом деле - закончился контракт. Я ждала, когда он закончится. Я ушла из этого сотрудничества полностью на своих условиях, это все, что я могу сказать. Я считаю, что это справедливо", - поделилась артистка.

Артистка отметила, что она ценит мнение своего бывшего продюсера, но она также объяснила свою личную точку зрения на причины разрыва их творческих отношений.

"Я не вытерпела его закрытости. Я была готова к диалогу. Мы общались последний раз через юристов. Мой контракт закончился еще год назад. Мы год не могли согласовать, как нам разойтись и как мне забрать свои права. Я не могу сказать, что это те отношения, которых бы я хотела при завершении сотрудничества со своим продюсером", - добавила Христина.