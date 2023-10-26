Христина Соловій назвала "дурами" співачок, які "первзулися" після війни

Що сказала Соловій

Зірка на військовому брифінгу, присвяченому культурі та підтримці бійців, розповіла про роль артистів під час війни. Один із журналістів запитав у керівника Культурного десанту Олександра Ремеза, хто із зірок відмовляється виступати на передовій.

Христина Соловій не стала стримуватися і назвала своїх колег із шоу-бізнесу "дурами".

"Ну, ми вже чули всі ці історії. Як завжди, мені доводиться щось коментувати про цих людей. Як правило, я цього не роблю. Але якщо йдеться про цих співачок, яких ми маємо на увазі, я не можу нічого сказати, окрім того, що вони просто дури. Я би розвинула цю думку таким чином, що з'явилося дуже багато перевзуванців та пристосуванців, перевзуванок та пристосуванок”, - сказала артистка.

За її словами, такі співаки зрозуміли, що на публіці можна і треба заробляти.

"І всі вони дуже навчилися існувати в неіснуючій інфраструктурі українського шоу-бізу і розуміють, як легко можна впливати на аудиторію. Як просто можна, ще вчора, будучи бажаним артистом у Росії, сьогодні записати цілу низку пісень українською мовою або переінакшити тексти українських поетів і примазатись до свідомого українства. І такі люди, маючи ще один важливий інструмент, маючи популярність, авторитет та соціальний капітал, вони не їдуть на фронт, бо вони дури", - сказала співачка.

Цікаво, що у коментарях не всі підтримали висловлювання Христини. Дехто вважає, що такі промови викликають розкол в українському суспільстві.