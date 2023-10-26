Христина Соловий назвала "дурами" певиц, которые "переобулись" после войны

Что сказала Соловий

Звезда на военном брифинге, посвященном культуре и поддержке бойцов, рассказала о роли артистов во время войны. Один из журналистов спросил у руководителя Культурного десанта Александра Ремеза, кто из звезд отказывается выступать на передовой.

Христина Соловий не стала сдерживаться и назвала своих коллег по шоу-бизнесу "дурами".

"Ну, мы уже слышали все эти истории. Как всегда, мне приходится что-то комментировать об этих людях. Как правило, я этого не делаю. Но, если речь идет об этих певицах, которых мы имеем в виду, я не могу ничего сказать кроме того, что они просто дури. Я бы развила эту мысль таким образом, что появилось очень много переобуванцев и приспособленцев, переобуванок и приспособлениц", - сказала артистка.

По ее словам, такие певцы поняли, что на публике можно и нужно зарабатывать.

"И все они очень научились существовать в несуществующей инфраструктуре украинского шоу-биза и понимают, как легко можно влиять на аудиторию. Как просто можно, еще вчера, будучи желанным артистом в России, сегодня записать целый ряд песен на украинском языке или переиначить тексты украинских поэтов и примазаться к сознательному украинству. И такие люди, имея еще один важный инструмент, имея популярность, авторитет и социальный капитал, они не едут на фронт, потому что они дураки", - сказала певица.

Интересно, что в комментариях не все поддержали высказывания Христины. Некоторые считают, что такие речи вызывают раскол в украинском обществе.