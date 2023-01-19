Водохреще 2023: що не можна робити на свято, його головні традиції

Традиції на Водохрещі

Свято Хрещення Господнє тісно пов'язане з подією земного життя Ісуса Христа, описаним євангелістами, - хрещенням, яке здійснив у річці Йордан пророк Іоанн Предтеча, він же - Іоанн Хреститель.

Друга назва свята – Богоявлення. Ця назва нагадує про чудо, яке сталося під час хрещення Христа: у вигляді голуба з небес зійшов Святий Дух, і голос із неба назвав Ісуса сином.

У храмах на Водохреща проводяться служби, а священики освячують воду. Водохреща вважається чудодійною, здатною зцілювати від хвороб. Для багатьох головною традицією цього дня є купання у купелі. Вважається, що таким чином можна змити гріхи.

Водохореще святкують 19 січня (фото: wikipedia.org)

Хоча священнослужителі кажуть, що головне для християнина цього дня – присутність на церковній службі, сповідь та причастя.

Наші предки вважали, що вода у Водохрещену ніч набирає цілющої сили, а хворі зможуть одужати від води під час купання. На найближчій водоймі на встановленому місці робили ополонку - Йордан.

Що не можна робити 19 січня

Цього дня не можна бажати іншій людині зла, задумувати недобре, розводити злі плітки, засуджувати. Інакше все повернеться бумерангом.

Заборонено 19 січня позичати - можна віддати успіх і достаток.

Не рекомендується стригти волосся і нігті - можна свою долю зрізати, зіпсувати.

Не можна шити, в'язати та займатися іншими рукоділлям.

Не можна виносити сміття і загалом щось із дому.

Заборонено набирати воду у більших обсягах.

Не можна плакати, лити сльози. Інакше це призведе до нещастя.

Не можна розбавляти воду, яка була освячена у храмі, або змішувати торішню водохресну воду та нову.

Заборонено забруднювати воду.

Не можна заходити до будинку, залишивши взуття за порогом – до хвороби.

Народні прикмети цього дня