Водохреще 2023: що не можна робити на свято, його головні традиції

19 січня християни відзначають Хрещення Господнє чи Святе Богоявлення. Це одне з найбільш значимих свят. Це свято дуже символічно і означало, що як тіло омивається і очищається водою, так і душа людини, яка кається і увірувала в Спасителя, буде очищена від усіх гріхів Христом.
У матеріалі Styler читайте про традиції цього свята, що не можна робити в цей день
Свято Хрещення Господнє тісно пов'язане з подією земного життя Ісуса Христа, описаним євангелістами, - хрещенням, яке здійснив у річці Йордан пророк Іоанн Предтеча, він же - Іоанн Хреститель.
Друга назва свята – Богоявлення. Ця назва нагадує про чудо, яке сталося під час хрещення Христа: у вигляді голуба з небес зійшов Святий Дух, і голос із неба назвав Ісуса сином.
У храмах на Водохреща проводяться служби, а священики освячують воду. Водохреща вважається чудодійною, здатною зцілювати від хвороб. Для багатьох головною традицією цього дня є купання у купелі. Вважається, що таким чином можна змити гріхи.
Хоча священнослужителі кажуть, що головне для християнина цього дня – присутність на церковній службі, сповідь та причастя.
Наші предки вважали, що вода у Водохрещену ніч набирає цілющої сили, а хворі зможуть одужати від води під час купання. На найближчій водоймі на встановленому місці робили ополонку - Йордан.
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