Крещение Господне 2023: что нельзя делать в праздник, его главные традиции

19 января христиане отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление. Это один из самых значимых праздником. Это празднество очень символично и означало, что как тело омывается и очищается водой, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом.
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Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, — крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же - Иоанн Креститель.
Второе название праздника - Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.
В храмах на Крещение проводятся службы, а священники освящают воду. Крещенская вода считается чудодейственной, способной исцелять от болезней. Для многих главной традицией этого дня является купание в купели. Считается, что таким образом можно смыть с себя грехи.
Хотя священнослужители говорят, что главное для христианина в этот день – присутствие на церковной службе, исповедь и причащение.
Наши предки считали, что вода в Крещенскую ночь набирает целебную силу, а больные смогут выздороветь от воды во время купания. На ближайшем водоеме на установленном месте делали прорубь – Иордан.
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