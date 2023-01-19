Водохреще 2023: що не можна робити на свято, його головні традиції
19 січня християни відзначають Хрещення Господнє чи Святе Богоявлення. Це одне з найбільш значимих свят. Це свято дуже символічно і означало, що як тіло омивається і очищається водою, так і душа людини, яка кається і увірувала в Спасителя, буде очищена від усіх гріхів Христом.
У матеріалі Styler читайте про традиції цього свята, що не можна робити в цей день
Традиції на Водохрещі
Свято Хрещення Господнє тісно пов'язане з подією земного життя Ісуса Христа, описаним євангелістами, - хрещенням, яке здійснив у річці Йордан пророк Іоанн Предтеча, він же - Іоанн Хреститель.
Друга назва свята – Богоявлення. Ця назва нагадує про чудо, яке сталося під час хрещення Христа: у вигляді голуба з небес зійшов Святий Дух, і голос із неба назвав Ісуса сином.
У храмах на Водохреща проводяться служби, а священики освячують воду. Водохреща вважається чудодійною, здатною зцілювати від хвороб. Для багатьох головною традицією цього дня є купання у купелі. Вважається, що таким чином можна змити гріхи.
Водохореще святкують 19 січня (фото: wikipedia.org)
Хоча священнослужителі кажуть, що головне для християнина цього дня – присутність на церковній службі, сповідь та причастя.
Наші предки вважали, що вода у Водохрещену ніч набирає цілющої сили, а хворі зможуть одужати від води під час купання. На найближчій водоймі на встановленому місці робили ополонку - Йордан.
Що не можна робити 19 січня
- Цього дня не можна бажати іншій людині зла, задумувати недобре, розводити злі плітки, засуджувати. Інакше все повернеться бумерангом.
- Заборонено 19 січня позичати - можна віддати успіх і достаток.
- Не рекомендується стригти волосся і нігті - можна свою долю зрізати, зіпсувати.
- Не можна шити, в'язати та займатися іншими рукоділлям.
- Не можна виносити сміття і загалом щось із дому.
- Заборонено набирати воду у більших обсягах.
- Не можна плакати, лити сльози. Інакше це призведе до нещастя.
- Не можна розбавляти воду, яка була освячена у храмі, або змішувати торішню водохресну воду та нову.
- Заборонено забруднювати воду.
- Не можна заходити до будинку, залишивши взуття за порогом – до хвороби.
Народні прикмети цього дня
- Сильний хрещенський мороз – до багатого врожаю зернових.
- Ясна та холодна погода – літо буде посушливим.
- Туман - влітку чекайте на багатий урожай.
- Снігопад та сніг великими пластівцями - рік буде багатий на врожай.
- Зірки сильно блищать - морози стануть міцнішими.
- Опівдні хмари синюватого відтінку – до врожаю.
- Снігурі розйойкалися - скоро потеплішає.
- Сильний вітер - буде багато меду.
Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.
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