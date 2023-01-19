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Водохреще 2023: що не можна робити на свято, його головні традиції

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Четвер 19 січня 2023 06:01
Водохреще 2023: що не можна робити на свято, його головні традиції Водохреще святкується 19 січня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

19 січня християни відзначають Хрещення Господнє чи Святе Богоявлення. Це одне з найбільш значимих свят. Це свято дуже символічно і означало, що як тіло омивається і очищається водою, так і душа людини, яка кається і увірувала в Спасителя, буде очищена від усіх гріхів Христом.

У матеріалі Styler читайте про традиції цього свята, що не можна робити в цей день

Традиції на Водохрещі

Свято Хрещення Господнє тісно пов'язане з подією земного життя Ісуса Христа, описаним євангелістами, - хрещенням, яке здійснив у річці Йордан пророк Іоанн Предтеча, він же - Іоанн Хреститель.

Друга назва свята – Богоявлення. Ця назва нагадує про чудо, яке сталося під час хрещення Христа: у вигляді голуба з небес зійшов Святий Дух, і голос із неба назвав Ісуса сином.

У храмах на Водохреща проводяться служби, а священики освячують воду. Водохреща вважається чудодійною, здатною зцілювати від хвороб. Для багатьох головною традицією цього дня є купання у купелі. Вважається, що таким чином можна змити гріхи.

Водохреще 2023: що не можна робити на свято, його головні традиціїВодохореще святкують 19 січня (фото: wikipedia.org)

Хоча священнослужителі кажуть, що головне для християнина цього дня – присутність на церковній службі, сповідь та причастя.

Наші предки вважали, що вода у Водохрещену ніч набирає цілющої сили, а хворі зможуть одужати від води під час купання. На найближчій водоймі на встановленому місці робили ополонку - Йордан.

Що не можна робити 19 січня

  • Цього дня не можна бажати іншій людині зла, задумувати недобре, розводити злі плітки, засуджувати. Інакше все повернеться бумерангом.
  • Заборонено 19 січня позичати - можна віддати успіх і достаток.
  • Не рекомендується стригти волосся і нігті - можна свою долю зрізати, зіпсувати.
  • Не можна шити, в'язати та займатися іншими рукоділлям.
  • Не можна виносити сміття і загалом щось із дому.
  • Заборонено набирати воду у більших обсягах.
  • Не можна плакати, лити сльози. Інакше це призведе до нещастя.
  • Не можна розбавляти воду, яка була освячена у храмі, або змішувати торішню водохресну воду та нову.
  • Заборонено забруднювати воду.
  • Не можна заходити до будинку, залишивши взуття за порогом – до хвороби.

Народні прикмети цього дня

  • Сильний хрещенський мороз – до багатого врожаю зернових.
  • Ясна та холодна погода – літо буде посушливим.
  • Туман - влітку чекайте на багатий урожай.
  • Снігопад та сніг великими пластівцями - рік буде багатий на врожай.
  • Зірки сильно блищать - морози стануть міцнішими.
  • Опівдні хмари синюватого відтінку – до врожаю.
  • Снігурі розйойкалися - скоро потеплішає.
  • Сильний вітер - буде багато меду.

Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.

Крім того, читайте, коли потрібно готувати багату, щедру та голодну кутю.

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