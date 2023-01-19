Крещение Господне 2023: что нельзя делать в праздник, его главные традиции

19 января христиане отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление. Это один из самых значимых праздником. Это празднество очень символично и означало, что как тело омывается и очищается водой, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом.

В материале Styler читайте о традициях этого праздника, что нельзя делать в этот день

Традиции Крещения

Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, — крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же - Иоанн Креститель.

Второе название праздника - Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.

В храмах на Крещение проводятся службы, а священники освящают воду. Крещенская вода считается чудодейственной, способной исцелять от болезней. Для многих главной традицией этого дня является купание в купели. Считается, что таким образом можно смыть с себя грехи.

Хотя священнослужители говорят, что главное для христианина в этот день – присутствие на церковной службе, исповедь и причащение.

Наши предки считали, что вода в Крещенскую ночь набирает целебную силу, а больные смогут выздороветь от воды во время купания. На ближайшем водоеме на установленном месте делали прорубь – Иордан.

Что нельзя делать 19 января

В этот день нельзя желать другому человека зла, замысливать недоброе, разводить злые сплетни, осуждать. Иначе все вернется бумерангом.

Запрещено 19 января давать в долг — можно отдать удачу и достаток.

Не рекомендуется стричь волосы и ногти — можно судьбу свою срезать, испортить.

Нельзя шить, вязать и заниматься другими рукоделиями.

Нельзя выносить мусор и в целом что-либо из дома.

Запрещено набирать воду в больших объемах.

Нельзя плакать, лить слезы. В противном случае, это приведет к несчастью.

Нельзя разбавлять воду, которая была освящена в храме, или смешивать прошлогоднюю крещенскую воду и новую.

Запрещено загрязнять воду.

Нельзя заходить в дом, оставив обувь за порогом - к болезни.

Народные приметы этого дня