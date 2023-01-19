ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Крещение Господне 2023: что нельзя делать в праздник, его главные традиции

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 06:01
Крещение Господне 2023: что нельзя делать в праздник, его главные традиции Крещение празднуется 19 января (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

19 января христиане отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление. Это один из самых значимых праздником. Это празднество очень символично и означало, что как тело омывается и очищается водой, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом.

В материале Styler читайте о традициях этого праздника, что нельзя делать в этот день

Традиции Крещения

Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, — крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же - Иоанн Креститель.

Второе название праздника - Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.

В храмах на Крещение проводятся службы, а священники освящают воду. Крещенская вода считается чудодейственной, способной исцелять от болезней. Для многих главной традицией этого дня является купание в купели. Считается, что таким образом можно смыть с себя грехи.

Крещение Господне 2023: что нельзя делать в праздник, его главные традиции

Хотя священнослужители говорят, что главное для христианина в этот день – присутствие на церковной службе, исповедь и причащение.

Наши предки считали, что вода в Крещенскую ночь набирает целебную силу, а больные смогут выздороветь от воды во время купания. На ближайшем водоеме на установленном месте делали прорубь – Иордан.

Что нельзя делать 19 января

  • В этот день нельзя желать другому человека зла, замысливать недоброе, разводить злые сплетни, осуждать. Иначе все вернется бумерангом.
  • Запрещено 19 января давать в долг — можно отдать удачу и достаток.
  • Не рекомендуется стричь волосы и ногти — можно судьбу свою срезать, испортить.
  • Нельзя шить, вязать и заниматься другими рукоделиями.
  • Нельзя выносить мусор и в целом что-либо из дома.
  • Запрещено набирать воду в больших объемах.
  • Нельзя плакать, лить слезы. В противном случае, это приведет к несчастью.
  • Нельзя разбавлять воду, которая была освящена в храме, или смешивать прошлогоднюю крещенскую воду и новую.
  • Запрещено загрязнять воду.
  • Нельзя заходить в дом, оставив обувь за порогом - к болезни.

Народные приметы этого дня

  • Сильный крещенский мороз - к богатому урожаю зерновых.
  • Ясная и холодная погода - лето будет засушливым.
  • Туман — летом ждите богатый урожай.
  • Снегопад и снег большими хлопьями - год будет богат на урожай.
  • Звезды сильно блестят - морозы станут крепче.
  • В полдень облака синеватого оттенка - к урожаю.
  • Снегири расчирикались - скоро потеплеет.
  • Сильный ветер - будет много меда.

Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.

Кроме того, читайте, когда нужно готовить богатую, щедрую и голодную кутью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине Крещение