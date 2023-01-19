Крещение Господне 2023: что нельзя делать в праздник, его главные традиции
19 января христиане отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление. Это один из самых значимых праздником. Это празднество очень символично и означало, что как тело омывается и очищается водой, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом.
В материале Styler читайте о традициях этого праздника, что нельзя делать в этот день
Традиции Крещения
Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, — крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же - Иоанн Креститель.
Второе название праздника - Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.
В храмах на Крещение проводятся службы, а священники освящают воду. Крещенская вода считается чудодейственной, способной исцелять от болезней. Для многих главной традицией этого дня является купание в купели. Считается, что таким образом можно смыть с себя грехи.
Хотя священнослужители говорят, что главное для христианина в этот день – присутствие на церковной службе, исповедь и причащение.
Наши предки считали, что вода в Крещенскую ночь набирает целебную силу, а больные смогут выздороветь от воды во время купания. На ближайшем водоеме на установленном месте делали прорубь – Иордан.
Что нельзя делать 19 января
- В этот день нельзя желать другому человека зла, замысливать недоброе, разводить злые сплетни, осуждать. Иначе все вернется бумерангом.
- Запрещено 19 января давать в долг — можно отдать удачу и достаток.
- Не рекомендуется стричь волосы и ногти — можно судьбу свою срезать, испортить.
- Нельзя шить, вязать и заниматься другими рукоделиями.
- Нельзя выносить мусор и в целом что-либо из дома.
- Запрещено набирать воду в больших объемах.
- Нельзя плакать, лить слезы. В противном случае, это приведет к несчастью.
- Нельзя разбавлять воду, которая была освящена в храме, или смешивать прошлогоднюю крещенскую воду и новую.
- Запрещено загрязнять воду.
- Нельзя заходить в дом, оставив обувь за порогом - к болезни.
Народные приметы этого дня
- Сильный крещенский мороз - к богатому урожаю зерновых.
- Ясная и холодная погода - лето будет засушливым.
- Туман — летом ждите богатый урожай.
- Снегопад и снег большими хлопьями - год будет богат на урожай.
- Звезды сильно блестят - морозы станут крепче.
- В полдень облака синеватого оттенка - к урожаю.
- Снегири расчирикались - скоро потеплеет.
- Сильный ветер - будет много меда.
Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.
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