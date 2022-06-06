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Как хранить огурцы, чтобы они долго оставались свежими: основные способы

Как правильно хранить огурцы (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Огурцы - полезные и вкусные овощи, которые есть практически в каждом холодильнике. Обычно их хранят в холодильнике. Однако, самым оптимальным местом, где нужно хранить эти зеленые овощи - кухонный шкаф.

Как правильно хранить огурцы - читайте ниже.

В частности, если огурцы хранятся при температуре ниже 10 градусов дольше трех дней, то это может привести к "холодовой травме" овощей.

В результате огурцы станут водянистыми и начнут быстро гнить. Именно поэтому специалисты рекомендуют хранить их в шкафу, или вазе для фруктов на обеденном столе.

Также огурцы нельзя хранить рядом с некоторыми другими фруктами и овощами. Эти плоды очень чувствительны к этилену, который представляет собой природный газ, из-за которого некоторые продукты очень быстро созревают и, в конечном итоге, портятся.

Кроме того, чтобы огурцы дольше хранились, то стоит держать их как можно дальше от бананов, помидоров и дынь, ведь они являются производителями этилена.

К тому же необходимо держать огурцы в темном месте. Прямое воздействие солнечных лучей также вредит этим овощам.

Чем полезны огурцы для организма

Огурцы следует включать в рацион как здоровых людей, так и тех, кто страдает от нарушения работы сердечно-сосудистой системы, почек и лишнего веса.

Огурцы восполняют потребность во влаге, витаминах и минералах, что благотворно сказывается на работе всех органов и систем организма:

  • выводятся токсины, продукты переработки;
  • облегчаются проявления изжоги;
  • происходит легкий слабительный эффект, проходят запоры;
  • нормализуется уровень сахара, холестерина и артериального давления.

Поскольку огурец прекрасно компенсирует потребности организма во влаге, он является эффективным средством от похмелья. Перед сном нужно съесть небольшой огурец и утром удастся избежать головной боли и несвежего дыхания.

Ранее мы сообщали, когда сажать огурцы, чтобы гарантированно получить щедрый урожай.

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